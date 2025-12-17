Αναστατωμένος ο Ντικ Βαν Ντάικ με τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 100ά γενέθλιά του
Ιωάννα Μαρίνου
Ανήσυχος είναι ο Ντικ Βαν Ντάικ μετά την είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, καθώς πριν από λίγες ημέρες το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Την αναστάτωση που προκάλεσε στον ηθοποιό  η τραγική είδηση που αφορά στον στενό του φίλο και εκλιπόντα σκηνοθέτη, περιέγραψε η σύζυγός του Άρλιν Σίλβερ, αποκαλύπτοντας ότι ο Ντικ Βαν Ντάικ που πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 100, δεν κατάφερε να κοιμηθεί προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Τη Δευτέρα, η σύζυγος του ηθοποιού, Άρλιν Σίλβερ, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, στο οποίο μίλησε για τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσαν και οι δύο μετά τις πρώτες αναφορές περί ανθρωποκτονίας. Όπως είπε, ο Βαν Ντάικ «δεν κοιμήθηκε», καθώς ήθελε να μείνει ξύπνιος και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. «Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Οι πρώτες πληροφορίες απλώς ανέφεραν ότι βρέθηκαν δύο άνθρωποι μέσα στο σπίτι», ανέφερε.

Η Άρλιν Σίλβερ σημείωσε ότι η είδηση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τον εορτασμό των 100ών γενεθλίων του Ντικ Βαν Ντάικ, γεγονός που τους προκάλεσε αντιφατικά συναισθηματικά. «Ένα τόσο παράξενο, υπέροχο και ταυτόχρονα φρικτό Σαββατοκύριακο», είπε, προσθέτοντας ότι η χαρά και η ανακούφιση από τον εορτασμό διαδέχτηκαν γρήγορα το σοκ και τη θλίψη. «Θέλω να γιορτάσω τον Ντικ, αλλά θέλω και να αναγνωρίσω αυτή τη φρικτή ιστορία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο


Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σίλβερ, ο Ρομπ Ράινερ γνώρισε τον Ντικ Βαν Ντάικ ήδη από την εφηβεία του. Ο πατέρας του Ρομπ, ο αείμνηστος Καρλ Ράινερ, ήταν ο δημιουργός της θρυλικής σειράς «The Dick Van Dyke Show», που προβλήθηκε από το 1961 έως το 1966. Η ίδια δήλωσε επίσης ότι θαύμαζε το έργο του Ρομπ Ράινερ πολύ πριν τον γνωρίσει προσωπικά, προσθέτοντας ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είχαν μια σχέση παρόμοια με τη δική της με τον Βαν Ντάικ. «Πάντα ένιωθα μέλος της οικογένειας Ράινερ. Μας αντιμετώπιζαν σαν οικογένεια και όλο αυτό είναι απλώς αδιανόητο», ανέφερε.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «TMZ», ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχείο που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για έντονη αντιπαράθεση που φέρεται να προηγήθηκε μέσα στο σπίτι. Τις σορούς φέρεται να εντόπισε η κόρη του ζευγαριού, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, υποδεικνύοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό δράστη και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες προχώρησε επίσημα στην άσκηση κατηγοριών σε βάρος του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, για τη δολοφονία των γονιών του. Ο γιος τους, ο οποίος είχε ιστορικό κατάχρησης ουσιών, τέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών ως βασικός ύποπτος και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι σε βάρος του απαγγέλλονται δύο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, με επιβαρυντική την ειδική περίσταση των πολλαπλών ανθρωποκτονιών. Παράλληλα, ο Νικ Ράινερ κατηγορείται και για τη χρήση επικίνδυνου και θανατηφόρου όπλου, συγκεκριμένα μαχαιριού.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

