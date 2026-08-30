Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
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Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός Ίος

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η σύζυγος του τραγουδιστή απεικονίζεται και η Σίλια Κριθαριώτη αγκαλιά με την κόρη της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Διακοπές στην Ίο έκαναν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να μοιράζεται φωτογραφίες με τα παιδιά τους από το νησί, καθώς και από τη βραδινή βόλτα με σκάφος που έκανε με τον αγαπημένο της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαρε αγκαλιά με τη μικρή της κόρη, σε εξωτερικό χώρο με φόντο τη θάλασσα, ενώ απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κοιτά το κινητό του τη στιγμή που έκαναν βόλτα μέσα στη θάλασσα με φουσκωτό.

Σε άλλο στιγμιότυπο η σύζυγος του τραγουδιστή έδειχνε το look της, φωτογραφίζοντας τον εαυτό της μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε άλλες εικόνες απεικονίζονται ο γιος και η κόρη της. Σε ένα άλλο κλικ παρουσιάζεται και η Σίλια Κριθαριώτη αγκαλιά με το μωρό.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έκαναν διακοπές στην Ίο: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους και η βραδινή βόλτα με σκάφος
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

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