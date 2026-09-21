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Συναγερμός στη Σάμο για 50χρονο που έπεσε από σκάφος στη θάλασσα
Συναγερμός στη Σάμο για 50χρονο που έπεσε από σκάφος στη θάλασσα
Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανατολικά-βορειοανατολικά του νησιού – Τρία σκάφη του Λιμενικού κινητοποιήθηκαν
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμου, μετά από πληροφορία ότι ένας 50χρονος αλλοδαπός έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.
Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου.
Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.
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