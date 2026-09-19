Η Τουρκία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ
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Η Τουρκία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Άγκυρα επικαλείται λόγους χρηματοπιστωτικής ασφάλειας - Η τράπεζα βρίσκεται στο στόχαστρο αμερικανικών, ευρωπαϊκών και βρετανικών κυρώσεων

Η Τουρκία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ιρανικής τράπεζας Mellat με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση, που ελήφθη από την τουρκική αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών, έρχεται δύο εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Η τουρκική αρχή βάσισε την απόφασή της σε άρθρο του τραπεζικού νόμου που ορίζει ότι η ανάκληση άδειας είναι δυνατή στην περίπτωση που η συνέχιση της δραστηριότητας της τράπεζας «αποτελεί απειλή για τα δικαιώματα των καταθετών και των κατόχων μεριδίων κεφαλαίων, καθώς και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Στην τράπεζα Mellat, που έχει έδρα της την Τεχεράνη, έχουν επιβληθεί αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την «οικονομική της στήριξη προς την ιρανική κυβέρνηση», σύμφωνα με τον ιστότοπο OpenSanctions.

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