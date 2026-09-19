Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα
H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα
Ο Γερμανός κατασκευαστής κάνει προσθήκες στον εξοπλισμό του ηλεκτρικού SUV μοντέλου της, με στοιχεία που αυξάνουν την αίσθηση πολυτέλειας αλλά και το επίπεδο της τεχνολογίας.
Η Porsche αναβαθμίζει την ηλεκτρική Cayenne, και αυξάνει το τεχνολογικό στοιχείο που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.
Ειδάλλως, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει ο οδηγός είναι να δέσει τη ζώνη ασφαλείας ή να πατήσει το πεντάλ του φρένου. Αυτή η τεχνολογία συμβάλλει και στην ασφάλεια, μιας και η πόρτα διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν αν πλησιάζει άνθρωπος ή όχημα και την εμποδίζουν από το να ανοίξει και να προκληθεί ατύχημα. Η Porsche αναφέρει πως το σύστημα λειτουργεί και υπό κλίση, καθώς και χειροκίνητα.
Μία ακόμα προσθήκη στην ηλεκτρική Cayenne είναι η λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Αυτό είναι εφικτό χάρη σε ένα ειδικό πλακίδιο που θα τοποθετείται στο έδαφος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.
Όταν το αυτοκίνητο σταθμεύσει από πάνω του, στο κατάλληλο σημείο, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, με την ισχύ της να φτάνει τα 11 kW. Η εταιρεία αναφέρει πως η αποδοτικότητα μεταφοράς ενέργειας φτάνει στο 90%.
Αυτή η ειδική βάση έχει αισθητήρες που διακόπτουν τη φόρτιση αν εντοπίσουν πως πλησιάζει άνθρωπος ή ζώο, ή αν πέσει επάνω της κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, ούτως ώστε να μην γίνει υπερθέρμανση.
Περνώντας στο εσωτερικό, τα εμπρόσθια καθίσματα θα διαθέτουν 16 μηχανισμούς αέρα έκαστο για τη λειτουργία μασάζ (με πέντε διαφορετικά προγράμματα), αλλά και έξι ενεργοποιητές ήχου. Οι τελευταίοι συγχρονίζονται με τη μουσική που ακούγεται από τα ηχεία και δονούνται, δημιουργώντας αυτό που η Porsche αποκαλεί ηχητική εμπειρία τεσσάρων διαστάσεων.
Στον τομέα των αποχρώσεων, στην παλέτα προστίθενται 92 νέα χρώματα, αυξάνοντας τις επιλογές σε 105.
Το εμπορικό λανσάρισμα της ανανεωμένης Porsche Cayenne Electric θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.
Στον τομέα των αποχρώσεων, στην παλέτα προστίθενται 92 νέα χρώματα, αυξάνοντας τις επιλογές σε 105.
Το εμπορικό λανσάρισμα της ανανεωμένης Porsche Cayenne Electric θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα