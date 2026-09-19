H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα

Η Porsche αναβαθμίζει την ηλεκτρική Cayenne, και αυξάνει το τεχνολογικό στοιχείο που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.





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Στον προαιρετικό εξοπλισμό βρίσκουμε πλέον την ηλεκτρική πόρτα του οδηγού, η οποία διαθέτει σερβομηχανισμούς και μπορεί να ανοίξει και να κλείσει αυτόματα. Η λειτουργία της μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο μέσω των εξωτερικών χειρολαβών, όσο και από έναν ειδικό διακόπτη στην πόρτα, αλλά και από την οθόνη του συστήματος infotainmentΕιδάλλως, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει ο οδηγός είναι να δέσει τη ζώνη ασφαλείας ή να πατήσει το πεντάλ του φρένου. Αυτή η τεχνολογία συμβάλλει και στην ασφάλεια, μιας και η πόρτα διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν αν πλησιάζει άνθρωπος ή όχημα και την εμποδίζουν από το να ανοίξει και να προκληθεί ατύχημα. Η Porsche αναφέρει πως το σύστημα λειτουργεί και υπό κλίση, καθώς και χειροκίνητα.Μία ακόμα προσθήκη στην ηλεκτρική Cayenne είναι η λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Αυτό είναι εφικτό χάρη σε ένα ειδικό πλακίδιο που θα τοποθετείται στο έδαφος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.Όταν το αυτοκίνητο σταθμεύσει από πάνω του, στο κατάλληλο σημείο, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, με την ισχύ της να φτάνει τα 11 kW. Η εταιρεία αναφέρει πως η αποδοτικότητα μεταφοράς ενέργειας φτάνει στο 90%.Αυτή η ειδική βάση έχει αισθητήρες που διακόπτουν τη φόρτιση αν εντοπίσουν πως πλησιάζει άνθρωπος ή ζώο, ή αν πέσει επάνω της κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, ούτως ώστε να μην γίνει υπερθέρμανση.