H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα
CAR

H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα

Ο Γερμανός κατασκευαστής κάνει προσθήκες στον εξοπλισμό του ηλεκτρικού SUV μοντέλου της, με στοιχεία που αυξάνουν την αίσθηση πολυτέλειας αλλά και το επίπεδο της τεχνολογίας.

H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα

Η Porsche αναβαθμίζει την ηλεκτρική Cayenne, και αυξάνει το τεχνολογικό στοιχείο που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό βρίσκουμε πλέον την ηλεκτρική πόρτα του οδηγού, η οποία διαθέτει σερβομηχανισμούς και μπορεί να ανοίξει και να κλείσει αυτόματα. Η λειτουργία της μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο μέσω των εξωτερικών χειρολαβών, όσο και από έναν ειδικό διακόπτη στην πόρτα, αλλά και από την οθόνη του συστήματος infotainment.

260917150150_porsche-anabathmizi-cayenne-6

Ειδάλλως, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει ο οδηγός είναι να δέσει τη ζώνη ασφαλείας ή να πατήσει το πεντάλ του φρένου. Αυτή η τεχνολογία συμβάλλει και στην ασφάλεια, μιας και η πόρτα διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν αν πλησιάζει άνθρωπος ή όχημα και την εμποδίζουν από το να ανοίξει και να προκληθεί ατύχημα. Η Porsche αναφέρει πως το σύστημα λειτουργεί και υπό κλίση, καθώς και χειροκίνητα.

Μία ακόμα προσθήκη στην ηλεκτρική Cayenne είναι η λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Αυτό είναι εφικτό χάρη σε ένα ειδικό πλακίδιο που θα τοποθετείται στο έδαφος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Κλείσιμο
Όταν το αυτοκίνητο σταθμεύσει από πάνω του, στο κατάλληλο σημείο, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, με την ισχύ της να φτάνει τα 11 kW. Η εταιρεία αναφέρει πως η αποδοτικότητα μεταφοράς ενέργειας φτάνει στο 90%.
H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα

Αυτή η ειδική βάση έχει αισθητήρες που διακόπτουν τη φόρτιση αν εντοπίσουν πως πλησιάζει άνθρωπος ή ζώο, ή αν πέσει επάνω της κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, ούτως ώστε να μην γίνει υπερθέρμανση.

Περνώντας στο εσωτερικό, τα εμπρόσθια καθίσματα θα διαθέτουν 16 μηχανισμούς αέρα έκαστο για τη λειτουργία μασάζ (με πέντε διαφορετικά προγράμματα), αλλά και έξι ενεργοποιητές ήχου. Οι τελευταίοι συγχρονίζονται με τη μουσική που ακούγεται από τα ηχεία και δονούνται, δημιουργώντας αυτό που η Porsche αποκαλεί ηχητική εμπειρία τεσσάρων διαστάσεων.
H Porsche Cayenne Electric θα φορτίζει ασύρματα

Στον τομέα των αποχρώσεων, στην παλέτα προστίθενται 92 νέα χρώματα, αυξάνοντας τις επιλογές σε 105.

Το εμπορικό λανσάρισμα της ανανεωμένης Porsche Cayenne Electric θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης