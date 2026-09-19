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Έφυγε από τη ζωή ο Σάντρο Ματσόλα, ο θρύλος της Ιταλίας και της Ίντερ
Έφυγε από τη ζωή ο Σάντρο Ματσόλα, ο θρύλος της Ιταλίας και της Ίντερ
«Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ» ανέφερε η ιταλική ομάδα για τον Σάντρο Ματσόλα
Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα σε ηλικία 83 ετών τα ξημερώματα του Σαββάτου 19/9 βυθίζοντας σε βαρύ πένθος όλο το ιταλικό ποδόσφαιρο.
Έχει αποτελέσει ένα από τα κυριότερα επιθετικά μέλη των "νερατζούρι", κάνοντας το ντεμπούτο του στις 10 Ιουνίου 1961 και σημειώνοντας 565 συμμετοχές και 161 γκολ ενώ στις 12 Μαΐου 1963 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ιταλική εθνική ομάδα, σημειώνοντας μάλιστα ένα γκολ απέναντι στην Βραζιλία. Συνολικά με το Ιταλικό εθνόσημο έχει σκοράρει 22 φορές σε 70 συμμετοχές.
Η ομάδα και οικογένεια της Ίντερ τον αποχαιρέτησε με το εξής συγκινητικό μήνυμα: «Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός με τη φανέλα των νερατζούρι σε αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διαπέρασε γενιές, νικώντας, συγκινώντας και μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Έλαμπε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι. Που, όπως έχει συχνά διηγηθεί, είχε ένα μόνο, τελευταίο, πόθο: «Να θυμάται ως ένας καλός άνθρωπος, που παλεύει πάντα, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο».
Πηγή: gazzetta.gr
Έχει αποτελέσει ένα από τα κυριότερα επιθετικά μέλη των "νερατζούρι", κάνοντας το ντεμπούτο του στις 10 Ιουνίου 1961 και σημειώνοντας 565 συμμετοχές και 161 γκολ ενώ στις 12 Μαΐου 1963 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ιταλική εθνική ομάδα, σημειώνοντας μάλιστα ένα γκολ απέναντι στην Βραζιλία. Συνολικά με το Ιταλικό εθνόσημο έχει σκοράρει 22 φορές σε 70 συμμετοχές.
Η ομάδα και οικογένεια της Ίντερ τον αποχαιρέτησε με το εξής συγκινητικό μήνυμα: «Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός με τη φανέλα των νερατζούρι σε αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διαπέρασε γενιές, νικώντας, συγκινώντας και μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Έλαμπε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι. Που, όπως έχει συχνά διηγηθεί, είχε ένα μόνο, τελευταίο, πόθο: «Να θυμάται ως ένας καλός άνθρωπος, που παλεύει πάντα, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο».
C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026
Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.
Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC
Πηγή: gazzetta.gr
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