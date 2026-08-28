«Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου»: Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα
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Μαντόνα Ελλάδα Πάτμος

«Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου»: Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα

Οι διακοπές τελείωσαν, έγραψε η «βασίλισσα της ποπ» δίπλα στα στιγμιότυπα από την Κέρκυρα και την Πάτμο

«Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου»: Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα
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Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα εξακολουθεί να δημοσιεύει η Μαντόνα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, η «βασίλισσα της ποπ» βρέθηκε στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο.

Έχοντας ήδη μοιραστεί υλικό με τους θαυμαστές της προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται μεταξύ άλλων μέσα στην εκκλησία στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νησί της Αποκάλυψης να συνομιλεί με μοναχό, να ποζάρει δίπλα σε ένα άγαλμα και να χορεύει τη βραδιά των γενεθλίων της. Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και τα κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα. 

Δείτε την ανάρτηση 

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