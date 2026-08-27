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Tο σίκουελ του «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» με τον Μπραντ Πιτ απέκτησε τίτλο και ημερομηνία πρεμιέρας
Tο σίκουελ του «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» με τον Μπραντ Πιτ απέκτησε τίτλο και ημερομηνία πρεμιέρας
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ και το σενάριο ο Κουέντιν Ταραντίνο
Ο Cliff Booth, ο θρυλικός κασκαντέρ και βετεράνος πολέμου που χάρισε στον Μπραντ Πιτ το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το Netflix αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο της νέας ταινίας, που δεν είναι άλλος από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ σε σενάριο του Ταραντίνο. Η ταινία θα πραγματοποιήσει μια αποκλειστική προβολή δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX από τις 25 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 23 Δεκεμβρίου.
Η πλοκή μεταφέρεται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού φιλμ, βρίσκοντας το Χόλιγουντ σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.
Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ - Ματίν ΙΙ, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ.
Σύμφωνα με το Deadline, το «Once Upon A Time in Hollywood» με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Όστιν Μπάτλερ και Ντακότα Φάνινγκ έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019 σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 377 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.
Παράλληλα, απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων και το Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ σε σενάριο του Ταραντίνο. Η ταινία θα πραγματοποιήσει μια αποκλειστική προβολή δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX από τις 25 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 23 Δεκεμβρίου.
Η πλοκή μεταφέρεται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού φιλμ, βρίσκοντας το Χόλιγουντ σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.
Director David Fincher‘s feature follow-up to 'Once Upon a Time in Hollywood' is officially titled 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.'— The Hollywood Reporter (@THR) August 26, 2026
See release date details and more: https://t.co/6kRLfmAcCQ pic.twitter.com/X1n1vH2hv4
Σύμφωνα με το Deadline, το «Once Upon A Time in Hollywood» με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Όστιν Μπάτλερ και Ντακότα Φάνινγκ έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019 σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 377 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.
Παράλληλα, απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων και το Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ.
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