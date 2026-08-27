Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε wakeboard, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε wakeboard, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακόμα καλοκαίρι, έγραψε στην ανάρτησή του
Wakeboard έκανε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, όπως αποκάλυψε με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος αποφάσισε να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία στις καλοκαιρινές του διακοπές και δοκίμασε το θαλάσσιο σπορ, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ξεκινά κρατώντας το σχοινί από το σκάφος με τα δυο του χέρια, ενώ στη συνέχεια το κρατά μόνο με το ένα, καταφέρνοντας να παραμείνει όρθιος, χωρίς να πέσει στο νερό, για αρκετή ώρα.
«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος αποφάσισε να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία στις καλοκαιρινές του διακοπές και δοκίμασε το θαλάσσιο σπορ, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ξεκινά κρατώντας το σχοινί από το σκάφος με τα δυο του χέρια, ενώ στη συνέχεια το κρατά μόνο με το ένα, καταφέρνοντας να παραμείνει όρθιος, χωρίς να πέσει στο νερό, για αρκετή ώρα.
«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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