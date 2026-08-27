Η Μπιγιονσέ δωρίζει ένα εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων από τον σεισμό στην Κολομβία
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Μπιγιονσέ Κολομβία Σεισμός

Η Μπιγιονσέ δωρίζει ένα εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων από τον σεισμό στην Κολομβία

Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 29.000 σπίτια καταστράφηκαν στις 10 Αυγούστου μετά τη δόνηση 7,4 ρίχτερ που σημειώθηκε στο Τσοκό

Η Μπιγιονσέ δωρίζει ένα εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων από τον σεισμό στην Κολομβία
Ιωάννα Μαρίνου
Δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης στην Κολομβία μετά τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε τη χώρα ανακοίνωσε η Μπιγιονσέ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment την Τρίτη 25 Αυγούστου, η δωρεά θα διατεθεί για την παροχή τροφίμων και ειδών στέγασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στο Τσοκό, στερώντας τη ζωή τουλάχιστον 312 ανθρώπων και καταστρέφοντας 29.000 σπίτια.

Η Μπιγιονσέ προστέθηκε στη λίστα των μουσικών που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνουν και προσφέρουν χρήματα για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων. Ανάμεσά τους η Σακίρα που δεσμεύτηκε να προσφέρει 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων που υπέστησαν ζημιές, αλλά και η Καρόλ G που δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους σεισμόπληκτους μέσω του ιδρύματός της.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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