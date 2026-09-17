Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, καθυστερήσεις στα βόρεια προάστια και αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τα νότια προάστια

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Για άλλη μια ημέρα στο κόκκινο είναι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα από το ύψος του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω προς τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ το μποτιλιάρισμα εκτείνεται μέχρι τη Λυκόβρυση.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε τμήματα του Χαλανδρίου και στις οδικές συνδέσεις με την Αγία Παρασκευή, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων σημειώνεται περιμετρικά του Αμαρουσίου, προς τη Λυκόβρυση και τη Νέα Ιωνία, καθώς και στους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνα.

Δείτε live την πορεία της κίνησης



Προβλήματα και προς τα νότια

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους που οδηγούν προς τα νότια προάστια. Στον χάρτη διακρίνονται καθυστερήσεις σε τμήματα προς Καλλιθέα, Μοσχάτο και Νέα Σμύρνη, ενώ πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Πειραιά και της Δραπετσώνας.

Κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο, η κυκλοφορία εμφανίζεται αυξημένη σε αρκετά σημεία. Κόκκινα και πορτοκαλί τμήματα καταγράφονται γύρω από το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Λεωφόρος Μεσογείων, με την κίνηση να εντείνεται σε τμήματα προς Αγία Παρασκευή και το κέντρο.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

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