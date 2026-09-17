Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Σκαραμαγκά - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, καθυστερήσεις στα βόρεια προάστια και αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τα νότια προάστια
Για άλλη μια ημέρα στο κόκκινο είναι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα από το ύψος του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω προς τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ το μποτιλιάρισμα εκτείνεται μέχρι τη Λυκόβρυση.
Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε τμήματα του Χαλανδρίου και στις οδικές συνδέσεις με την Αγία Παρασκευή, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων σημειώνεται περιμετρικά του Αμαρουσίου, προς τη Λυκόβρυση και τη Νέα Ιωνία, καθώς και στους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνα.
Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Λεωφόρος Μεσογείων, με την κίνηση να εντείνεται σε τμήματα προς Αγία Παρασκευή και το κέντρο.
Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε τμήματα του Χαλανδρίου και στις οδικές συνδέσεις με την Αγία Παρασκευή, ενώ αυξημένη ροή οχημάτων σημειώνεται περιμετρικά του Αμαρουσίου, προς τη Λυκόβρυση και τη Νέα Ιωνία, καθώς και στους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνα.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Προβλήματα και προς τα νότιαΑυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους που οδηγούν προς τα νότια προάστια. Στον χάρτη διακρίνονται καθυστερήσεις σε τμήματα προς Καλλιθέα, Μοσχάτο και Νέα Σμύρνη, ενώ πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Πειραιά και της Δραπετσώνας.
Κίνηση και στο κέντρο της ΑθήναςΣτο κέντρο, η κυκλοφορία εμφανίζεται αυξημένη σε αρκετά σημεία. Κόκκινα και πορτοκαλί τμήματα καταγράφονται γύρω από το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου.
Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Λεωφόρος Μεσογείων, με την κίνηση να εντείνεται σε τμήματα προς Αγία Παρασκευή και το κέντρο.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 17, 2026
άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
20'-25' από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/Ape4qm1NCK
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα