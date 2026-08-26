Η Βάσια Παναγοπούλου έχασε 25 κιλά: Το έκανα για μένα, προληπτικά
Η Βάσια Παναγοπούλου έχασε 25 κιλά: Το έκανα για μένα, προληπτικά
Ήταν θέμα υγείας, τόνισε η ηθοποιός
Τον λόγο που οδηγήθηκε στην απόφαση να μειώσει το βάρος της επισήμανε η Βάσια Παναγοπούλου. Η ηθοποιός εξήγησε ότι έφτασε να χάσει 25 κιλά, σε μία προληπτική κίνηση, για να προστατεύσει την υγεία της. Η αλλαγή στην εμφάνισή της επηρέασε και την ψυχολογική της κατάσταση, βελτιώνοντας σημαντικά τη διάθεσή της.
«Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Όσον αφορά στη διαδρομή που έκανε για να αποκτήσει την τωρινή της εικόνα, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για αποτέλεσμα κάποιας αυστηρής δίαιτας, αλλά μιας συνολικής προσπάθειας που ξεκίνησε με τη βοήθεια ενδοκρινολόγου και την κατάλληλη αγωγή.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά. Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε. Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη «Γη της ελιάς» και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: «Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Όσον αφορά στη διαδρομή που έκανε για να αποκτήσει την τωρινή της εικόνα, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για αποτέλεσμα κάποιας αυστηρής δίαιτας, αλλά μιας συνολικής προσπάθειας που ξεκίνησε με τη βοήθεια ενδοκρινολόγου και την κατάλληλη αγωγή.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά. Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε. Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη «Γη της ελιάς» και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: «Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;».
Φωτογραφία: Shutterstock
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