Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Στεγαστικό επίδομα Υπουργείο Παιδείας

Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 22 Σεπτεμβρίου

Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Νέα ευκαιρία έχουν οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει εκ νέου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματά τους από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι από σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2026 - 31/7/2026).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026».

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ.

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