Financial Times: Χάκερ ζητούν λύτρα $3 εκατ. από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών - «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας» λέει η εταιρεία

Σύμφωνα με τους FT, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα δεδομένα, παραβιάζοντας email της ιταλικής κυβέρνησης - Η παραβίαση δεδομένων φέρεται να επηρέασε τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών

3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες.



Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται iamnotavillain, δημοσίευσε το τελεσίγραφο στον ιστότοπό της το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεύοντάς το από ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

Revolut hackers demand $3mn ransom https://t.co/GVlkEkW1o8 — FT Technology News (@fttechnews) September 16, 2026

Η δημόσια απαίτηση λύτρων είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, καθώς οι χάκερ συνήθως προτιμούν να τα ζητούν ιδιωτικά και δημοσιοποιούν την υπόθεση μόνο εάν ο στόχος τους αρνηθεί να πληρώσει ή να διαπραγματευτεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνηθίζουν να αναρτούν λεπτομέρειες της κυβερνοεπίθεσης σε ιστοσελίδες διαρροών στο darkweb.



Revolut να καταβάλει «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια... διαφορετικά όλα τα δεδομένα θα πουληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας». Το XMR είναι το κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από χάκερ, καθώς οι συναλλαγές του είναι δύσκολο να εντοπιστούν.



Η ομάδα δήλωσε στους Financial Times, μέσω Telegram, ότι χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο ιστότοπο προκειμένου να δημοσιοποιήσει τις απαιτήσεις της και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τη Revolut. Παράλληλα, παρουσίασαν στιγμιότυπα οθόνης με καλυμμένα ορισμένα στοιχεία από πληροφορίες που φέρονται να είχαν αποκτήσει από την τράπεζα.



Λίγο μετά τη δημοσίευση της απαίτησης για λύτρα, οι χάκερ έστειλαν στους FT ένα βίντεο καταγραφής οθόνης διάρκειας 60 δευτερολέπτων, στο οποίο ένας μη αναγνωρίσιμος χρήστης φαινόταν να περιηγείται σε αρχεία που υποτίθεται ότι προέρχονταν από τη Revolut.



Κλείσιμο «Know Your Customer» (KYC), καθώς και ιστορικά συναλλαγών. Η παραβίαση δεδομένων εκτιμάται ότι επηρέασε τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών.



Σύμφωνα με τους Financial Times, οι χάκερ απέκτησαν τα αρχεία αφού παραβίασαν σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιταλικής κυβέρνησης. Μέσω αυτού φέρονται να εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι των αρχών επιβολής του νόμου και, επί αρκετούς μήνες, ζητούσαν πληροφορίες για συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών της Revolut.



Η ομάδα υποστήριξε ότι επέλεγε τους στόχους της χρησιμοποιώντας ανάλυση του blockchain, προκειμένου να εντοπίσει λογαριασμούς Revolut με σημαντικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων.



Η Revolut ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης πως «δεν έχει δεχθεί καμία άμεση επικοινωνία ή απαίτηση από τα άτομα ή την ομάδα που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς».



Απειλές για την πώληση εμπιστευτικών στοιχείων εκατοντάδων πελατών της Revolut σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις, εξαπέλυσαν χάκερ που ισχυρίζονται πως παραβίασαν τη μεγάλη ψηφιακή τράπεζα, ζητώντας ως αντάλλαγμα την καταβολή λύτρωνμέσα σε 24 ώρες.Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται, δημοσίευσε το τελεσίγραφο στον ιστότοπό της το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεύοντάς το από ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.Η δημόσια απαίτηση λύτρων είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, καθώς οι χάκερ συνήθως προτιμούν να τα ζητούν ιδιωτικά και δημοσιοποιούν την υπόθεση μόνο εάν ο στόχος τους αρνηθεί να πληρώσει ή να διαπραγματευτεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνηθίζουν να αναρτούν λεπτομέρειες της κυβερνοεπίθεσης σε ιστοσελίδες διαρροών στο darkweb.Στο διαδικτυακό της μήνυμα, η ομάδα καλούσε τηνα καταβάλει «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια... διαφορετικά όλα τα δεδομένα θα πουληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας». Τοείναι το κρυπτονόμισμα, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από χάκερ, καθώς οι συναλλαγές του είναι δύσκολο να εντοπιστούν.Η ομάδα δήλωσε στους, μέσω Telegram, ότι χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο ιστότοπο προκειμένου να δημοσιοποιήσει τις απαιτήσεις της και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τη Revolut. Παράλληλα, παρουσίασαν στιγμιότυπα οθόνης με καλυμμένα ορισμένα στοιχεία από πληροφορίες που φέρονται να είχαν αποκτήσει από την τράπεζα.Λίγο μετά τη δημοσίευση της απαίτησης για λύτρα, οι χάκερ έστειλαν στουςένα βίντεο καταγραφής οθόνης διάρκειας 60 δευτερολέπτων, στο οποίο ένας μη αναγνωρίσιμος χρήστης φαινόταν να περιηγείται σε αρχεία που υποτίθεται ότι προέρχονταν από τη Revolut.Τα έγγραφα που εμφανίζονταν στο βίντεο φαίνεται ότι περιλάμβαναν άδειες οδήγησης, διαβατήρια και φωτογραφίες ταυτότητας πελατών της Revolut, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης ταυτότηταςκαθώς και ιστορικά συναλλαγών. Η παραβίαση δεδομένων εκτιμάται ότι επηρέασε τουλάχιστονΣύμφωνα με τους Financial Times, οι χάκερ απέκτησαν τα αρχεία αφού παραβίασαν σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιταλικής κυβέρνησης. Μέσω αυτού φέρονται να εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι των αρχών επιβολής του νόμου και, επί αρκετούς μήνες, ζητούσαν πληροφορίες για συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών της Revolut.Η ομάδα υποστήριξε ότι επέλεγε τους στόχους της χρησιμοποιώντας ανάλυση του blockchain, προκειμένου να εντοπίσει λογαριασμούςμε σημαντικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων.ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης πως

Αρκετοί πελάτες της Revolut που φέρονται να επηρεάστηκαν, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα.



Η Revolut είχε δηλώσει νωρίτερα ότι παρέχει στους πελάτες που επηρεάστηκαν «άμεση υποστήριξη» και ότι «συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες διωκτικές και ρυθμιστικές αρχές».



Από την ίδρυσή της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, λειτουργώντας ως τράπεζα σε περισσότερες από 30 χώρες και εξυπηρετώντας 80 εκατ. πελάτες. Πρόσφατα η αποτίμησή της ανήλθε στα 115 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο δευτερογενούς πώλησης μετοχών.

17.09.2026, 11:07