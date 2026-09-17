Γιάρεμτσουκ μετά το γκολ νίκης κόντρα στη Γιαγκελόνια: Το καλοκαίρι έφερε δύσκολες στιγμές, επέστρεψα, πάμε Ολυμπιακέ
SPORTS
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός Γιαγκελόνια

Γιάρεμτσουκ μετά το γκολ νίκης κόντρα στη Γιαγκελόνια: Το καλοκαίρι έφερε δύσκολες στιγμές, επέστρεψα, πάμε Ολυμπιακέ

«Αυτή η περίοδος μού έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ» γράφει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο Intagram

Γιάρεμτσουκ μετά το γκολ νίκης κόντρα στη Γιαγκελόνια: Το καλοκαίρι έφερε δύσκολες στιγμές, επέστρεψα, πάμε Ολυμπιακέ
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Την χαρά του για την «επιστροφή» του και το γκολ που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, εξέφρασε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν έχασα το πάθος μου και την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο» γράφει στην ανάρτησή του διαμηνύοντας «θα δίνω πάντα τα πάντα για τους ανθρώπους γύρω μου και για όσους με στηρίζουν, ό,τι κι αν συμβεί».

«Αυτή η περίοδος μού έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάμε Ολυμπιακέ» καταλήγει ο Γιάρεμτσουκ.



Όλη η ανάρτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ


Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και αγωνίζομαι ξανά μπροστά σε αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και μπόρεσα να βοηθήσω τον Ολυμπιακό. 🔴⚪️

Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν έχασα το πάθος μου και την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.

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Θα δίνω πάντα τα πάντα για τους ανθρώπους γύρω μου και για όσους με στηρίζουν, ό,τι κι αν συμβεί.

Αυτή η περίοδος μού έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας παλέψουμε μαζί και ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά.

Πάμε Ολυμπιακέ! 🔴⚪️🔥
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