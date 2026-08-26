H Κάρα Ντελεβίν δήλωσε ότι η δημιουργία του πρώτου της άλμπουμ την κράτησε ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια
H Κάρα Ντελεβίν δήλωσε ότι η δημιουργία του πρώτου της άλμπουμ την κράτησε ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια
Έμαθα πολλά για τον εαυτό μου, πρόσθεσε το μοντέλο, ηθοποιός και εσχάτως και τραγουδίστρια
Στη διατήρηση της ψυχικής της ηρεμίας και της νηφαλιότητάς της συνέβαλε το πρώτο της άλμπουμ, όπως δήλωσε η Κάρα Ντελεβίν. Μετά την υποκριτική, το 34χρονο μοντέλο δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στη μουσική με το «Not Normal».
Η Ντελεβίν μίλησε στο Elle για το πώς η δημιουργία τραγουδιών τη βοήθησαν να παραμείνει «ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια» μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Κάρα Ντελεβίν κυκλοφόρησε το «Not Normal», που, όπως αποκάλυψε, είναι εν μέρει εμπνευσμένο από την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, τη Βρετανίδα μουσικό Μινκ. «Δουλεύω πάνω σε αυτό εδώ και τρία χρόνια. Έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και, στην πραγματικότητα, νιώθω σαν να δούλευα γι’ αυτό όλη μου τη ζωή, γιατί όλα όσα έχω ζήσει με οδηγούσαν σε αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Πίστεψα στον εαυτό μου και προσπάθησα να γίνω φίλη με τον εαυτό μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο. Ήμουν πολύ σκληρή με τον εαυτό μου και, όταν σταματήσεις να βάζεις εμπόδια στον ίδιο σου τον δρόμο, είναι απίστευτο τι μπορείς να πετύχεις», συνέχισε.
Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος αυτής της προσωπικής διαδρομής αποτυπώνεται και στην παραγωγή του δίσκου: «Είμαι πραγματικά περήφανη που μπορώ να πω ότι το συμπαρήγαγα με μερικούς καταπληκτικούς ανθρώπους και απόλαυσα πάρα πολύ όλη τη διαδικασία. Έμαθα πολλά για τον εαυτό μου και, παράλληλα, ήταν κάτι που με κράτησε ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια».
Αν και πρόκειται για το πρώτο της άλμπουμ, ορισμένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου έχουν γραφτεί από τότε που ήταν ακόμη έφηβη. «Το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι λειτουργούν σαν δύο άκρα που κλείνουν το βιβλίο», σημείωσε.
«Είναι, χωρίς να το έχω σχεδιάσει, ποιήματα. Το πρώτο το έγραψα όταν ήμουν περίπου 18 ετών και το δεύτερο όταν ήμουν 25, σαν μια ροή συνείδησης. Και τα δύο γράφτηκαν μέσα σε αεροπλάνα, γιατί εκεί είναι που γράφω συνήθως περισσότερο», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Ντελεβίν μίλησε στο Elle για το πώς η δημιουργία τραγουδιών τη βοήθησαν να παραμείνει «ψυχικά ισορροπημένη και νηφάλια» μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Κάρα Ντελεβίν κυκλοφόρησε το «Not Normal», που, όπως αποκάλυψε, είναι εν μέρει εμπνευσμένο από την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, τη Βρετανίδα μουσικό Μινκ. «Δουλεύω πάνω σε αυτό εδώ και τρία χρόνια. Έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και, στην πραγματικότητα, νιώθω σαν να δούλευα γι’ αυτό όλη μου τη ζωή, γιατί όλα όσα έχω ζήσει με οδηγούσαν σε αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Πίστεψα στον εαυτό μου και προσπάθησα να γίνω φίλη με τον εαυτό μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο. Ήμουν πολύ σκληρή με τον εαυτό μου και, όταν σταματήσεις να βάζεις εμπόδια στον ίδιο σου τον δρόμο, είναι απίστευτο τι μπορείς να πετύχεις», συνέχισε.
Cara Delevingne Shares How She’s Stayed ‘Sane and Sober’ After ‘Numbing’ Herself for a ‘Pretty Long Time’ https://t.co/pUjnAsxgTL— People (@people) August 26, 2026
Αν και πρόκειται για το πρώτο της άλμπουμ, ορισμένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου έχουν γραφτεί από τότε που ήταν ακόμη έφηβη. «Το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι λειτουργούν σαν δύο άκρα που κλείνουν το βιβλίο», σημείωσε.
«Είναι, χωρίς να το έχω σχεδιάσει, ποιήματα. Το πρώτο το έγραψα όταν ήμουν περίπου 18 ετών και το δεύτερο όταν ήμουν 25, σαν μια ροή συνείδησης. Και τα δύο γράφτηκαν μέσα σε αεροπλάνα, γιατί εκεί είναι που γράφω συνήθως περισσότερο», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα