Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης: Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
Αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης: Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
Στο σημείο εντοπίστηκε μαχαίρι - Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργείο
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Westchester Community College, στη Βαλχάλα της Νέας Υόρκης, όταν άγρια συμπλοκή έξω από φοιτητικό κέντρο άφησε πίσω της δύο τραυματίες, ενώ δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.
Βίντεο από το περιστατικό δείχνει νεαρούς να παλεύουν στο έδαφος έξω από το David Swoope Student Center, ενώ ένας από αυτούς απομακρύνεται αιμόφυρτος και στη συνέχεια καταρρέει. Άλλοι φοιτητές ακούγονται να φωνάζουν «σταματήστε», ενώ μία γυναίκα ακούγεται να λέει ότι «είχαν μαχαίρι».
Μία φοιτήτρια που έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι κατευθυνόταν προς το μάθημά της όταν ξέσπασε η συμπλοκή.
«Οι δύο έπεσαν στο έδαφος και υπήρχε αίμα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι έσπευσε να βοηθήσει τον σοβαρότερα τραυματισμένο. Όπως ανέφερε, κάποιος της έδωσε ένα φούτερ και προσπάθησε με αυτό να περιορίσει την αιμορραγία.
Η αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ έλαβε κλήση το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο τραυματίες και έθεσαν υπό κράτηση δύο υπόπτους. Στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τόσο νυν όσο και πρώην φοιτητές.
Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα, ενώ σε βάρος τους αναμένονται κατηγορίες.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τη συμπλοκή. Το κολέγιο ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομική έρευνα και ότι το περιστατικό έχει πλέον λήξει.
Βίντεο από το περιστατικό δείχνει νεαρούς να παλεύουν στο έδαφος έξω από το David Swoope Student Center, ενώ ένας από αυτούς απομακρύνεται αιμόφυρτος και στη συνέχεια καταρρέει. Άλλοι φοιτητές ακούγονται να φωνάζουν «σταματήστε», ενώ μία γυναίκα ακούγεται να λέει ότι «είχαν μαχαίρι».
🚨 THREE STUDENTS STABBED AT WESTCHESTER COMMUNITY COLLEGE— zach bitango (@ZachBitango) September 16, 2026
Disturbing video shows a violent fight breaking out outside the David Swoope Student Center at Westchester Community College in Valhalla, New York.
The fight quickly turned bloody, with one student seen stumbling away… pic.twitter.com/ZzN0DI8ob0
Μία φοιτήτρια που έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι κατευθυνόταν προς το μάθημά της όταν ξέσπασε η συμπλοκή.
«Οι δύο έπεσαν στο έδαφος και υπήρχε αίμα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι έσπευσε να βοηθήσει τον σοβαρότερα τραυματισμένο. Όπως ανέφερε, κάποιος της έδωσε ένα φούτερ και προσπάθησε με αυτό να περιορίσει την αιμορραγία.
Η αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ έλαβε κλήση το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο τραυματίες και έθεσαν υπό κράτηση δύο υπόπτους. Στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τόσο νυν όσο και πρώην φοιτητές.
Σε σοβαρή κατάσταση ένας τραυματίαςΟι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Westchester Medical Center, με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.
Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα, ενώ σε βάρος τους αναμένονται κατηγορίες.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τη συμπλοκή. Το κολέγιο ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομική έρευνα και ότι το περιστατικό έχει πλέον λήξει.
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