Αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης: Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Κολέγιο Συμπλοκή Μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης: Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Στο σημείο εντοπίστηκε μαχαίρι - Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργείο

Αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης: Δύο τραυματίες και δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Westchester Community College, στη Βαλχάλα της Νέας Υόρκης, όταν άγρια συμπλοκή έξω από φοιτητικό κέντρο άφησε πίσω της δύο τραυματίες, ενώ δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει νεαρούς να παλεύουν στο έδαφος έξω από το David Swoope Student Center, ενώ ένας από αυτούς απομακρύνεται αιμόφυρτος και στη συνέχεια καταρρέει. Άλλοι φοιτητές ακούγονται να φωνάζουν «σταματήστε», ενώ μία γυναίκα ακούγεται να λέει ότι «είχαν μαχαίρι».



Μία φοιτήτρια που έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι κατευθυνόταν προς το μάθημά της όταν ξέσπασε η συμπλοκή.

«Οι δύο έπεσαν στο έδαφος και υπήρχε αίμα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι έσπευσε να βοηθήσει τον σοβαρότερα τραυματισμένο. Όπως ανέφερε, κάποιος της έδωσε ένα φούτερ και προσπάθησε με αυτό να περιορίσει την αιμορραγία.

Η αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ έλαβε κλήση το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο τραυματίες και έθεσαν υπό κράτηση δύο υπόπτους. Στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τόσο νυν όσο και πρώην φοιτητές.

Σε σοβαρή κατάσταση ένας τραυματίας

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Westchester Medical Center, με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

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Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα, ενώ σε βάρος τους αναμένονται κατηγορίες.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τη συμπλοκή. Το κολέγιο ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομική έρευνα και ότι το περιστατικό έχει πλέον λήξει.

Two students stabbed in fight at SUNY Westchester Community College
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