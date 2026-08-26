Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ για το «Maserati: The Brothers» με Πατσίνο, Χόπκινς, Μορόνε, Γκαρσία και Άλμπα
Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ για το «Maserati: The Brothers» με Πατσίνο, Χόπκινς, Μορόνε, Γκαρσία και Άλμπα
Η ταινία αφηγείται την ιστορία των τριών αδελφών που το 1914 ίδρυσαν τη Maserati σε ένα μικρό γκαράζ της Μπολόνια
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Maserati: The Brothers» με ένα λαμπερό καστ να κάνει την εμφάνισή του στα πρώτα πλάνα.
Η ταινία εποχής, που γυρίστηκε στην ιταλική πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη Μόντενα, αλλά και στα στούντιο της Τσινετσιτά στη Ρώμη, αφηγείται την ιστορία των αδελφών Μαζεράτι — του Αλφιέρι (Μικέλε Μορόνε), του Μπίντο (Σαλβατόρε Εσπόζιτο) και του Κάρλο (Λορέντσο Ντε Μουρ) — και την προσπάθειά τους να γίνουν η πρώτη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία που θα κέρδιζε το περίφημο Indianapolis 500, κάτι που η Maserati πέτυχε τελικά το 1939 και το 1940.
Ο Αλ Πατσίνο υποδύεται τον επιχειρηματία Βιντσέντσο Βακάρο, ένθερμο υποστηρικτή της οικογένειας Μαζεράτι και έναν από τους πρώτους επενδυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης ο Άντονι Χόπκινς, στον ρόλο ενός από τους πρώτους χρηματοδότες των αδελφών Μαζεράτι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρόμπερτ Μορέσκο, σε σενάριο της Αμάντα Μορέσκο και του Στέφανο Τορίσι. Η Νταϊάν Γουόρεν έγραψε επίσης ένα πρωτότυπο τραγούδι ειδικά για την ταινία.
Δείτε το τρέιλερ
Αξιοσημείωτο είναι ότι η παραγωγή συγκεντρώνει μια σειρά από συντελεστές με ισχυρή παρουσία στα Όσκαρ. Ο Πατσίνο και ο Χόπκινς έχουν κερδίσει και οι δύο το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου — ο Ουαλός ηθοποιός μάλιστα δύο φορές — ενώ ο Μορέσκο είχε τιμηθεί το 2005 με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Crash». Ο Άντι Γκαρσία έχει επίσης υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ, ενώ η Νταϊάν Γουόρεν έχει συγκεντρώσει 17 υποψηφιότητες σε διαγωνιστικές κατηγορίες των βραβείων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κερδίσει.
Το «Maserati: The Brothers» είναι παραγωγή της The Andrea Iervolino Company και αποτελεί την τρίτη βιογραφική ταινία της εταιρείας με θέμα έναν θρύλο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Μορέσκο είχε σκηνοθετήσει το 2022 το «Lamborghini: The Man Behind the Legend», με τον Φρανκ Γκρίλο στον ρόλο του Φερούτσιο Λαμποργκίνι, ενώ ο Μάικλ Μαν σκηνοθέτησε το «Ferrari», με τον Άνταμ Ντράιβερ ως Έντσο Φεράρι.
Παράλληλα, βρίσκεται ήδη στα σκαριά και τέταρτη βιογραφική ταινία γύρω από την αυτοκίνηση από τον Αντρέα Ιερβολίνο. Πρόκειται για το «Bugatti», που θα βασίζεται στη ζωή του Ετόρε Μπουγκάτι.
Η ταινία εποχής, που γυρίστηκε στην ιταλική πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη Μόντενα, αλλά και στα στούντιο της Τσινετσιτά στη Ρώμη, αφηγείται την ιστορία των αδελφών Μαζεράτι — του Αλφιέρι (Μικέλε Μορόνε), του Μπίντο (Σαλβατόρε Εσπόζιτο) και του Κάρλο (Λορέντσο Ντε Μουρ) — και την προσπάθειά τους να γίνουν η πρώτη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία που θα κέρδιζε το περίφημο Indianapolis 500, κάτι που η Maserati πέτυχε τελικά το 1939 και το 1940.
Ο Αλ Πατσίνο υποδύεται τον επιχειρηματία Βιντσέντσο Βακάρο, ένθερμο υποστηρικτή της οικογένειας Μαζεράτι και έναν από τους πρώτους επενδυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης ο Άντονι Χόπκινς, στον ρόλο ενός από τους πρώτους χρηματοδότες των αδελφών Μαζεράτι.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρόμπερτ Μορέσκο, σε σενάριο της Αμάντα Μορέσκο και του Στέφανο Τορίσι. Η Νταϊάν Γουόρεν έγραψε επίσης ένα πρωτότυπο τραγούδι ειδικά για την ταινία.
Δείτε το τρέιλερ
Αξιοσημείωτο είναι ότι η παραγωγή συγκεντρώνει μια σειρά από συντελεστές με ισχυρή παρουσία στα Όσκαρ. Ο Πατσίνο και ο Χόπκινς έχουν κερδίσει και οι δύο το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου — ο Ουαλός ηθοποιός μάλιστα δύο φορές — ενώ ο Μορέσκο είχε τιμηθεί το 2005 με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Crash». Ο Άντι Γκαρσία έχει επίσης υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ, ενώ η Νταϊάν Γουόρεν έχει συγκεντρώσει 17 υποψηφιότητες σε διαγωνιστικές κατηγορίες των βραβείων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κερδίσει.
Το «Maserati: The Brothers» είναι παραγωγή της The Andrea Iervolino Company και αποτελεί την τρίτη βιογραφική ταινία της εταιρείας με θέμα έναν θρύλο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Μορέσκο είχε σκηνοθετήσει το 2022 το «Lamborghini: The Man Behind the Legend», με τον Φρανκ Γκρίλο στον ρόλο του Φερούτσιο Λαμποργκίνι, ενώ ο Μάικλ Μαν σκηνοθέτησε το «Ferrari», με τον Άνταμ Ντράιβερ ως Έντσο Φεράρι.
Παράλληλα, βρίσκεται ήδη στα σκαριά και τέταρτη βιογραφική ταινία γύρω από την αυτοκίνηση από τον Αντρέα Ιερβολίνο. Πρόκειται για το «Bugatti», που θα βασίζεται στη ζωή του Ετόρε Μπουγκάτι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα