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Φωτιά σε χωματερή στην Ικαρία
Φωτιά σε χωματερή στην Ικαρία
Επί τόπου επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο με απορρίμματα στη Δημοτική Ενότητα Ευδήλου στην Ικαρία.
Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιον οικισμό ή κατοικία στην περιοχή, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιον οικισμό ή κατοικία στην περιοχή, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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