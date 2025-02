Τζέσικα Άλμπα: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Maserati: The Brothers»

Η νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπόμπι Μορέσκο, θα εστιάσει στην ιστορία των τριών αδελφών, Αλφιέρι, Ετόρε και Ερνέστο που το 1914 ίδρυσαν τη Maserati σε ένα μικρό γκαράζ της Μπολόνια. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Αντρέα Ιερβολίνο μέσω του νέου κινηματογραφικού και τηλεοπτικού του εγχειρήματος «The Andrea Iervolino Company», ο οποίος είχε τον ίδιο ρόλο και στην ταινία «Lamborghini: The Man Behind the Legend», που επίσης σκηνοθέτησε ο Μορέσκο.



Τζέσικα Άλπμα πρωταγωνιστεί στην ταινία «» στο πλευρό του Άντονι Χόπκινς. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και η 43χρονη ηθοποιος μοιράστηκε μερικές backstage φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποια από τα τιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζέσικα Άλμπα ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της, Άντονι Χόπκινς και Άντι Γκαρσία.