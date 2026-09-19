Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Ραφίνια: Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
Ραφίνια: Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
Από την 5η θέση που κατέκτησε το 2025, ο Βραζιλιάνος έμεινε εκτός 30αδας έναν χρόνο αργότερα
Οι τριάντα υποψήφιοι για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας ανακοινώθηκαν με εκπλήξεις και ηχηρές απουσίες, με τον Ραφίνια συγκεκριμένα να μένει εκτός της τελικής της τελικής λίστας.
Από την 5η θέση που κατέκτησε το 2025, ο Βραζιλιάνος ένα χρόνο αργότερα έμεινε εκτός 30αδας, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη σε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής κοινότητας.
Μόνο οι Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι βρέθηκαν στους 30 υποψήφιους από το φετινό ρόστερ της Μπαρτσελόνα, με τον Ραφίνια να ξεκαθαρίζει πως η δική του απουσία μαζί με του συμπαίκτη του, Πέδρι, πρόκειται για αδικία. «Νομίζω ότι είναι άδικο. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον Πέδρι. θεωρώ πως κι αυτός άξιζε να βρίσκεται στη λίστα» τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις.
Την περσινή σεζόν, ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία κια αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Χάνσι Φλικ με απολογισμό 33 γκολ και 21 ασίστ.
Πηγή: gazzetta.gr
Από την 5η θέση που κατέκτησε το 2025, ο Βραζιλιάνος ένα χρόνο αργότερα έμεινε εκτός 30αδας, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη σε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής κοινότητας.
Μόνο οι Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι βρέθηκαν στους 30 υποψήφιους από το φετινό ρόστερ της Μπαρτσελόνα, με τον Ραφίνια να ξεκαθαρίζει πως η δική του απουσία μαζί με του συμπαίκτη του, Πέδρι, πρόκειται για αδικία. «Νομίζω ότι είναι άδικο. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον Πέδρι. θεωρώ πως κι αυτός άξιζε να βρίσκεται στη λίστα» τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις.
Την περσινή σεζόν, ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία κια αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Χάνσι Φλικ με απολογισμό 33 γκολ και 21 ασίστ.
🗣️ Raphinha: "Es injusto que Pedri y yo no estemos en el Balón de Oro"— Diario SPORT (@sport) September 18, 2026
🏆 El capitán del FC Barcelona confiesa que estuvo a punto de abandonar el club tras la Copa América y defiende que Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro
✍️ Sergi Castillohttps://t.co/C6PXu7XsV7
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα