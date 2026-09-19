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Ραφίνια: Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
SPORTS
Ραφίνια Μπαρτσελόνα Χρυσή Μπάλα

Ραφίνια: Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα

Από την 5η θέση που κατέκτησε το 2025, ο Βραζιλιάνος έμεινε εκτός 30αδας έναν χρόνο αργότερα

Ραφίνια: Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
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Οι τριάντα υποψήφιοι για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας ανακοινώθηκαν με εκπλήξεις και ηχηρές απουσίες, με τον Ραφίνια συγκεκριμένα να μένει εκτός της τελικής της τελικής λίστας.

Από την 5η θέση που κατέκτησε το 2025, ο Βραζιλιάνος ένα χρόνο αργότερα έμεινε εκτός 30αδας, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη σε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Μόνο οι Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι βρέθηκαν στους 30 υποψήφιους από το φετινό ρόστερ της Μπαρτσελόνα, με τον Ραφίνια να ξεκαθαρίζει πως η δική του απουσία μαζί με του συμπαίκτη του, Πέδρι, πρόκειται για αδικία. «Νομίζω ότι είναι άδικο. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον Πέδρι. θεωρώ πως κι αυτός άξιζε να βρίσκεται στη λίστα» τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις.

Την περσινή σεζόν, ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία κια αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Χάνσι Φλικ με απολογισμό 33 γκολ και 21 ασίστ.



Πηγή: gazzetta.gr
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