Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα που σκανδάλισε τους Νορβηγούς γιορτάζει 25 χρόνια γάμου με τον διάδοχο του θρόνου

σύζυγός της βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον θρόνο.



Πλέον όμως δεν θα πρέπει να πορεύεται, ποντάροντας διαρκώς στη δύναμη της δημόσιας συγγνώμης. Όχι, μόνο για να μη δικαιώσει όσους τη θεωρούν ανεπαρκή για βασίλισσα, αλλά και για να βγάλει ασπροπρόσωπο τον άντρα που είχε σκεφτεί να θυσιάσει το... βασιλικό του αίμα για χάρη της.



Το ειδύλλιό τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1999 με φόντο το μουσικό φεστιβάλ Quart. Αν και κράτησαν αρχικά τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πήραν γρήγορα την απόφαση να συζήσουν. Ο νεαρός πρίγκιπας άφησε πίσω του το παλάτι και εγκαταστάθηκε μαζί της σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Τίποτα δεν φαίνεται να προβλημάτιζε τον Χάακον. Δύο μόλις μήνες μετά την έναρξη της συγκατοίκησής τους, της έκανε πρόταση γάμου.Λέγεται μάλιστα ότι είχε σκεφτεί λόγω της πίεσης που δεχόταν να παραιτηθεί από το δικαίωμα διαδοχής του στον θρόνο. Παρόλα αυτά, είχε τη στήριξη του πατέρα του. Έχοντας δώσει δεκαετίες πριν τον δικό του αγώνα για να παντρευτεί μία κοινή θνητή, ο βασιλιάς Χάραλντ έδωσε τις ευλογίες του. Ωστόσο, υπήρχε ένας απαράβατος όρος: να δηλώσει η Μέτε-Μάριτ μετανιωμένη για το άγριο παρελθόν της. Πράγματι, στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων τους, καταδίκασε τον πρότερο βίο της και με σκυμμένο κεφάλι ζήτησε συγγνώμη από τον νορβηγικό λαό για τα σφάλματά της.Σειρά είχε η επανεκκίνησή της. Η Μέτε-Μάριτ γρήγορα καθιερώθηκε ως η πριγκίπισσα της ενσυναίσθησης. Το ενδιαφέρον της στράφηκε στην καταπολέμηση του AIDS, την ψυχική υγεία και τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Σταθερή θέση στην ατζέντα της έχει η λογοτεχνία. Αν και αρκέστηκε στο απολυτήριο Λυκείου, το οποίο απέκτησε στην ηλικία των 20 ετών, χωρίς να έχει να επιδείξει ακαδημαϊκές περγαμηνέ- τουλάχιστον μέχρι την είσοδό της στη βασιλική οικογένεια- αγάπησε από πολύ νωρίς το διάβασμα. Στις σελίδες των λογοτεχνικών βιβλίων είχε βρει καταφύγιο, όταν καλούνταν να διαχειριστεί το τοξικό οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε.Στόχος της είναι να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στη λογοτεχνία. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές της πρωτοβουλίες είναι το Literary Train. Η πριγκίπισσα επιβιβάζεται στο τρένο και περιοδεύει ανά τη χώρα για να επισκεφθεί τοπικές βιβλιοθήκες και σχολεία, να συνομιλήσει με συγγραφείς και αναγνώστες, να συμμετέχει σε εργαστήρια. Παρότι, η δημόσια αποδοχή της δεν εκτοξεύτηκε ποτέ, με το 33% των Νορβηγών να τη θεωρεί κατάλληλη για βασίλισσα, κατάφερε να σταθεί στο πλευρό του πρίγκιπα Χάακον, χωρίς τουλάχιστον να προκαλεί πονοκέφαλο στο νορβηγικό παρακλάδι του Οίκου των Γκλύξμπουργκ. Είχε δεχθεί βέβαια σφοδρή κριτική, όταν μεσολάβησε ώστε φιλικό της ζευγάρι να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας στην Ινδία-πράξη αντίθετη στη νορβηγική νομοθεσία- αλλά τις σοβαρές ρωγμές στη νέα της εικόνα θα έφερνε η σύνδεσή της με τον Τζέφρι Επστάιν και η παραβατική συμπεριφορά του πρωτότοκου γιου της.Ο Μάριους μετά από σωρεία κατηγοριών καταδικάστηκε φέτος σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς, με τον ίδιο και την εισαγγελία να έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ένα από τα περιστατικά μάλιστα σημειώθηκε στην κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους. Αν και ο αδερφός της πριγκίπισσας Ίνγκριντ Αλεξάνδρας και του πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους δεν υπήρξε ποτέ τυπικά μέλος της βασιλικής οικογένειας, η υπόθεσή του έθιξε την εικόνα της μοναρχίας, συντελώντας στην πτώση της δημοτικότητάς της. Όχι όμως τόσο ώστε να απείλησει τη συνέχειά της.Μεγαλωμένος σε ένα ιδιότυπο καθεστώς, απολάμβανε την προστασία του πρωτοκόλλου, χωρίς να βαρύνεται με τις ευθύνες ενός γαλαζοαίματου. Η σύλληψή του το 2024, προκάλεσε σεισμό στο Παλάτι. Το κατηγορητήριο ήταν μακρύ. Ο άσωτος υιός της Μέτε-Μάριτ βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμούς, σωματική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, απειλές και μια σειρά ακόμη από παραβάσεις. Η τοποθέτηση του εισαγγελέα ότι πρόκειται για «έναν άντρα που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» συνοψίζει τη μέχρι τώρα διαδρομή του 29χρονου Μάριους. Του αγοριού που πίστεψε ότι θα φέρει τον κόσμο στα μέτρα του, με ασπίδα τον βασιλικό τίτλο της μητέρας του.Την εικόνα της μετανιωμένης πριγκίπισσας έπληξε όσο τίποτα άλλο η σύνδεσή της με τον Επστάιν. Το 2019 αποκαλύφθηκε η σχέση της μελλοντικής βασίλισσας της Νορβηγίας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Αμερικανό χρηματιστή. Νέα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, απέδειξαν τη στενή και συχνή επικοινωνία τους, από το 2011 μέχρι το 2014. Σε αυτά, το όνομα της πριγκίπισσας αναφέρεται τουλάχιστον χίλιες φορές.Στα μηνύματα που αντάλλασσαν, εξέφραζε τον θαυμασμό της για τον «γοητευτικό», όπως τον χαρακτήριζε, Επστάιν και τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της έστελνε, όταν ήταν άρρωστη. Όταν, δε, εκείνος της έγραφε ότι αναζητούσε σύντροφο στο Παρίσι, του απαντούσε ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και ότι οι Σκανδιναβές είναι «το καλύτερο υλικό για σύζυγοι».Εκπρόσωπος του Παλατιού ανακοίνωσε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί το προφίλ της πριγκίπισσας και η ίδια βρέθηκε για μία ακόμη φορά να απολογείται στους Νορβηγούς πολίτες . «Φυσικά και εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι δεν έλεγξα το παρελθόν του πιο διεξοδικά και επίσης να αναγνωρίσω ότι χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα τόσο πολύ», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δημόσιο δίκτυο NRK.Τη στιγμή που η 53χρονη πριγκίπισσα αναρρώνει μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο -είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018- καλείται να διαχειριστεί το ενδεχόμενο να «διαδεχθεί» σύντομα τη βασίλισσα Σόνια. Μετά την επιδείνωση της υγείας του 89χρονου πατέρα του, ο