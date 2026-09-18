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«Είναι έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»: Η απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση των S-400
«Είναι έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»: Η απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση των S-400
Ο Γιασάρ Γκιουλέρ απέφυγε να δώσει ακριβείς λεπτομέρειες για την επιχειρησιακή κατάσταση των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων – «Οι Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο»
Η τύχη των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στην Άγκυρα, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος απέφυγε να αποκαλύψει αν και με ποιον τρόπο τα συστήματα έχουν ενταχθεί πλήρως στην τουρκική αεράμυνα.
Απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν και αξιολογούν όλα τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν, με βάση τις επιχειρησιακές εμπειρίες που αποκτούν.
«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτάται στο πεδίο και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τσομέζ είχε ζητήσει να ενημερωθεί εάν τα S-400 έχουν ενσωματωθεί στα υφιστάμενα τουρκικά δίκτυα ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στο συνολικό σύστημα αεράμυνας της χώρας.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απάντησε ότι οι σχετικές δυνατότητες σχεδιάζονται με βάση τις υπάρχουσες υποδομές και ενισχύονται παράλληλα από τις εξελίξεις στην αμυντική βιομηχανία.
«Οι απαραίτητες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από το υπουργείο μας σύμφωνα με τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντά μας. Όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις στο θέμα αυτό, η κοινή γνώμη θα ενημερωθεί εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.
Η απόφαση της Άγκυρας οδήγησε το 2019 στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των αμερικανικών μαχητικών F-35, ενώ η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση αντιπάλων μέσω κυρώσεων (CAATSA).
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι πριν ή κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία ή κλιμάκιο στη συγκεκριμένη βάση.
Απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν και αξιολογούν όλα τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν, με βάση τις επιχειρησιακές εμπειρίες που αποκτούν.
«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτάται στο πεδίο και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τσομέζ είχε ζητήσει να ενημερωθεί εάν τα S-400 έχουν ενσωματωθεί στα υφιστάμενα τουρκικά δίκτυα ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στο συνολικό σύστημα αεράμυνας της χώρας.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απάντησε ότι οι σχετικές δυνατότητες σχεδιάζονται με βάση τις υπάρχουσες υποδομές και ενισχύονται παράλληλα από τις εξελίξεις στην αμυντική βιομηχανία.
«Οι απαραίτητες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από το υπουργείο μας σύμφωνα με τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντά μας. Όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις στο θέμα αυτό, η κοινή γνώμη θα ενημερωθεί εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.
Το ζήτημα των S-400 και οι σχέσεις με το ΝΑΤΟΗ Τουρκία αγόρασε τα ρωσικά συστήματα S-400 από τη Μόσχα, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τη συμβατότητά τους με τα συστήματα της Συμμαχίας.
Η απόφαση της Άγκυρας οδήγησε το 2019 στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των αμερικανικών μαχητικών F-35, ενώ η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στο πλαίσιο της αμερικανικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση αντιπάλων μέσω κυρώσεων (CAATSA).
Δεν υπήρχε τουρκική στρατιωτική αποστολή στη ΣυρίαΠαράλληλα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε σε άλλη ερώτηση του Τσομέζ σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού αλ Ντουχούρ στη Συρία.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι πριν ή κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία ή κλιμάκιο στη συγκεκριμένη βάση.
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