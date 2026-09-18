Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του Μαργαρίτας: Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα
Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του Μαργαρίτας: Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989
Με μια συγκινητική δήλωση αποχαιρέτησε τη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, ο Νίκος Παπανδρέου, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.
Ο Νίκος Παπανδρέου στην δήλωση του αναφέρθηκε στη σημαντική θέση που είχε η μητέρα του τόσο στη ζωή της οικογένειάς της, όσο και στη δική της διαδρομή και δράση της στην Ελλάδα.
Αναλυτικά η δήλωση του
«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.
Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.
Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».
Ο Νίκος Παπανδρέου στην δήλωση του αναφέρθηκε στη σημαντική θέση που είχε η μητέρα του τόσο στη ζωή της οικογένειάς της, όσο και στη δική της διαδρομή και δράση της στην Ελλάδα.
Αναλυτικά η δήλωση του
«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.
Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.
Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».
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