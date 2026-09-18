Σε κλίμα οδύνης το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, δεν έγιναν μαθήματα, σήμερα η κηδεία της 16χρονης
Σε κλίμα οδύνης το 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, δεν έγιναν μαθήματα, σήμερα η κηδεία της 16χρονης
Στο σχολείο βρέθηκαν από το πρωί ψυχολόγοι
Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε η σημερινή ημέρα στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, μία ημέρα μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
Στο σχολείο βρέθηκαν από το πρωί ψυχολόγοι στο πλαίσιο της υποστήριξης που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική κοινότητα μετά την τραγική απώλεια. Στόχος τους είναι η στήριξη των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών για να διαχειριστούν την κατάσταση μετά τον θάνατο της συμμαθήτριάς τους.
Σύμφωνα με το kozanmedia.gr οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι όποιος αισθανθεί την ανάγκη να μιλήσει με ειδικό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και τις επόμενες ημέρες.
Σήμερα, περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του σχολικού ωραρίου, η διεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχώρησαν από το σχολείο και επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς το βάρος της απώλειας ήταν ιδιαίτερα έντονο στη σχολική κοινότητα.
Η κηδεία της 16χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.
Στο σχολείο βρέθηκαν από το πρωί ψυχολόγοι στο πλαίσιο της υποστήριξης που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική κοινότητα μετά την τραγική απώλεια. Στόχος τους είναι η στήριξη των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών για να διαχειριστούν την κατάσταση μετά τον θάνατο της συμμαθήτριάς τους.
Σύμφωνα με το kozanmedia.gr οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι όποιος αισθανθεί την ανάγκη να μιλήσει με ειδικό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και τις επόμενες ημέρες.
Σήμερα, περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του σχολικού ωραρίου, η διεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχώρησαν από το σχολείο και επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς το βάρος της απώλειας ήταν ιδιαίτερα έντονο στη σχολική κοινότητα.
Η κηδεία της 16χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.
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