Σε μια νέα στρατηγική κίνηση που διευρύνει την παραγωγική της βάση και ενισχύει την παρουσία της στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής, η ISOMAT εντάσσει στον Όμιλο το καταξιωμένο ελληνικό brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN.
Πέλλα: Παρίστανε τον αστυνομικό και εξαπάτησε ηλικιωμένη, της άρπαξε 26.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα
Πέλλα: Παρίστανε τον αστυνομικό και εξαπάτησε ηλικιωμένη, της άρπαξε 26.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα
Η απάτη είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Αύγουστο και τελικά εξιχνιάστηκε από τις Αρχές
Θύμα απάτης με το τέχνασμα του «αστυνομικού» έπεσε μια 90χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας, από την οποία επιτήδειοι απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ.
Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα, 61 ετών, για εμπλοκή στην υπόθεση.
Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, απ´ όπου τα παρέλαβε ο 61 ετών άνδρας με ρόλο «εισπράκτορα».
Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.
Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα, 61 ετών, για εμπλοκή στην υπόθεση.
Πώς εξαπάτησαν την ηλικιωμένηΌπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα. Αρχικά άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις Αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών.
Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, απ´ όπου τα παρέλαβε ο 61 ετών άνδρας με ρόλο «εισπράκτορα».
Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα