«Μαζεύτηκαν εφτά νεαροί, πέσανε δύο πυροβολισμοί κι άρχισαν να τρέχουν»: Τι λένε οι ένοικοι για τη συμπλοκή στο Παγκράτι
«Μαζεύτηκαν εφτά νεαροί, πέσανε δύο πυροβολισμοί κι άρχισαν να τρέχουν»: Τι λένε οι ένοικοι για τη συμπλοκή στο Παγκράτι
Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά το επεισόδιο σε υπόγειο πολυκατοικίας – «Ακούστηκαν πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές και αστυνομία», περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής
«Μαζεύτηκαν περίπου εφτά νεαροί στο υπόγειο της πολυκατοικίας, έγινε κάποια συμπλοκή κι έπεσαν δύο πυροβολισμοί. Οι τέσσερις διέφυγαν και τους τρεις τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί», περιγράφει ένοικος του κτιρίου στο Παγκράτι, αποτυπώνοντας όσα έγιναν στην πολυκατοικία τους, τα ξημερώματα της Τρίτης.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, αμέσως μετά το επεισόδιο η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ήταν μεγάλη, με περίπου 15 αστυνομικούς και επτά μηχανές να φτάνουν στο σημείο.
«Έψαχναν τους κάλυκες και το όπλο. Βρήκαν δύο κάλυκες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον σε έναν κάδο, απ' ό,τι έχω ακούσει», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας πως τα εμπλεκόμενα άτομα δεν ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας ούτε είχαν κάποια σχέση με τη γειτονιά.
Την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή επιβεβαιώνει και ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας:
«Ακούστηκαν πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές και αστυνομία. Γύρω στη μία τη νύχτα, ακούγοντας τον θόρυβο, νομίζαμε αρχικά ότι ήταν οι έμποροι της λαϊκής που έφταναν από νωρίς, αλλά γρήγορα καταλάβαμε τι είχε συμβεί».
Όπως αναφέρει ο ίδιος, αμέσως μετά το επεισόδιο η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ήταν μεγάλη, με περίπου 15 αστυνομικούς και επτά μηχανές να φτάνουν στο σημείο.
«Έψαχναν τους κάλυκες και το όπλο. Βρήκαν δύο κάλυκες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον σε έναν κάδο, απ' ό,τι έχω ακούσει», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας πως τα εμπλεκόμενα άτομα δεν ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας ούτε είχαν κάποια σχέση με τη γειτονιά.
Την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή επιβεβαιώνει και ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας:
«Ακούστηκαν πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές και αστυνομία. Γύρω στη μία τη νύχτα, ακούγοντας τον θόρυβο, νομίζαμε αρχικά ότι ήταν οι έμποροι της λαϊκής που έφταναν από νωρίς, αλλά γρήγορα καταλάβαμε τι είχε συμβεί».
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