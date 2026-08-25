ΜακΚόναχι και Χάρελσον συναντώνται και πάλι στη μικρή οθόνη μετά το «True Detective» και υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους
ΜακΚόναχι και Χάρελσον συναντώνται και πάλι στη μικρή οθόνη μετά το «True Detective» και υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους
Οι δύο ηθοποιοί και επί χρόνια φίλοι πρωταγωνιστούν στο «Brothers», δείτε τρέιλερ
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Γούντι Χάρελσον συναντώνται και πάλι στη μικρή οθόνη μετά το «True Detective», θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία.
Οι δύο ηθοποιοί και επί χρόνια φίλοι πρωταγωνιστούν στην κωμική σειρά «Brothers», το πρώτο τρέιλερ της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Apple TV.
Σε αυτό, ο Μακκόναχι και ο Χάρελσον υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους. Η υπόθεση της σειράς αντλεί έμπνευση από μια εικασία που έχουν κάνει ο ΜακΚόναχι και ο Χάρελσον, ότι ενδέχεται να έχουν τον ίδιο πατέρα.
Στο «Brothers», αυτή η αμφιβολία γίνεται η αφορμή για μια σειρά από χαοτικές εξελίξεις. Όταν ο αρραβώνας της κόρης του Χάρελσον διαλύεται, εκείνος φέρνει την οικογένειά του στο ράντσο του ΜακΚόναχι στο Όστιν για μια παρατεταμένη διαμονή. Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευκαιρία για επούλωση των πληγών παίρνει διαφορετική τροπή, όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι αποκαλύπτει κατά λάθος ένα μυστικό δεκαετιών, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι οι δύο φίλοι μπορεί πράγματι να είναι ετεροθαλή αδέλφια.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς ο Χάρελσον αποφασίζει να φτάσει στην αλήθεια και αναστατώνει ολόκληρο το ράντσο στην προσπάθειά του, ο ΜακΚόναχι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του: το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας. Και όταν τα πράγματα γίνονται, αναπόφευκτα, υπερβολικά θεατρικά, ο Χάρελσον έχει έτοιμη την εξήγηση. «Φυσικά και είμαι δραματικός, είμαι γαμ... ηθοποιός», δηλώνει στο τρέιλερ.
Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Νάταλι Μαρτίνεζ, Μπρίτανι Ισιμπάσι, Νόλαν Αλμέιντα, Έλα Γκρέις Χέλτον, Νόα Καργκανίλα, Χάιντι Κουάν και Ούνα Γιάφε.
Το «Brothers» αποτελεί ακόμη μία τηλεοπτική επανένωση για τον ΜακΚόναχι και τον Χάρελσον, η φιλία των οποίων μετρά δεκαετίες και έχει συνοδευτεί από αρκετές κοινές επαγγελματικές συνεργασίες. Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στην πρώτη σεζόν του «True Detective» του HBO το 2014, ενώ είχαν εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «EDtv» και «Surfer, Dude».
Το «Brothers» κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 23 Σεπτεμβρίου στο Apple TV, ενώ στη συνέχεια θα προβάλλεται νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη.
Οι δύο ηθοποιοί και επί χρόνια φίλοι πρωταγωνιστούν στην κωμική σειρά «Brothers», το πρώτο τρέιλερ της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Apple TV.
Σε αυτό, ο Μακκόναχι και ο Χάρελσον υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους. Η υπόθεση της σειράς αντλεί έμπνευση από μια εικασία που έχουν κάνει ο ΜακΚόναχι και ο Χάρελσον, ότι ενδέχεται να έχουν τον ίδιο πατέρα.
Στο «Brothers», αυτή η αμφιβολία γίνεται η αφορμή για μια σειρά από χαοτικές εξελίξεις. Όταν ο αρραβώνας της κόρης του Χάρελσον διαλύεται, εκείνος φέρνει την οικογένειά του στο ράντσο του ΜακΚόναχι στο Όστιν για μια παρατεταμένη διαμονή. Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευκαιρία για επούλωση των πληγών παίρνει διαφορετική τροπή, όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι αποκαλύπτει κατά λάθος ένα μυστικό δεκαετιών, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι οι δύο φίλοι μπορεί πράγματι να είναι ετεροθαλή αδέλφια.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς ο Χάρελσον αποφασίζει να φτάσει στην αλήθεια και αναστατώνει ολόκληρο το ράντσο στην προσπάθειά του, ο ΜακΚόναχι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του: το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας. Και όταν τα πράγματα γίνονται, αναπόφευκτα, υπερβολικά θεατρικά, ο Χάρελσον έχει έτοιμη την εξήγηση. «Φυσικά και είμαι δραματικός, είμαι γαμ... ηθοποιός», δηλώνει στο τρέιλερ.
Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Νάταλι Μαρτίνεζ, Μπρίτανι Ισιμπάσι, Νόλαν Αλμέιντα, Έλα Γκρέις Χέλτον, Νόα Καργκανίλα, Χάιντι Κουάν και Ούνα Γιάφε.
Το «Brothers» αποτελεί ακόμη μία τηλεοπτική επανένωση για τον ΜακΚόναχι και τον Χάρελσον, η φιλία των οποίων μετρά δεκαετίες και έχει συνοδευτεί από αρκετές κοινές επαγγελματικές συνεργασίες. Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στην πρώτη σεζόν του «True Detective» του HBO το 2014, ενώ είχαν εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «EDtv» και «Surfer, Dude».
Το «Brothers» κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 23 Σεπτεμβρίου στο Apple TV, ενώ στη συνέχεια θα προβάλλεται νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη.
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