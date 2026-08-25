ΜακΚόναχι και Χάρελσον συναντώνται και πάλι στη μικρή οθόνη μετά το «True Detective» και υποδύονται φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους

Στο «Brothers», αυτή η αμφιβολία γίνεται η αφορμή για μια σειρά από χαοτικές εξελίξεις. Όταν ο αρραβώνας της κόρης του Χάρελσον διαλύεται, εκείνος φέρνει την οικογένειά του στο ράντσο του ΜακΚόναχι στο Όστιν για μια παρατεταμένη διαμονή. Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευκαιρία για επούλωση των πληγών παίρνει διαφορετική τροπή, όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι αποκαλύπτει κατά λάθος ένα μυστικό δεκαετιών, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι οι δύο φίλοι μπορεί πράγματι να είναι ετεροθαλή αδέλφια.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Νάταλι Μαρτίνεζ, Μπρίτανι Ισιμπάσι, Νόλαν Αλμέιντα, Έλα Γκρέις Χέλτον, Νόα Καργκανίλα, Χάιντι Κουάν και Ούνα Γιάφε.

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