Γωγώ Δελογιάννη: Κυκλοφόρησα πρώτη φορά με μπικίνι χωρίς να κρυφτώ με κάποια πετσέτα

Η μαγείρισσα και πρώην παίκτρια του MasterChef έκανε μία εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ταορμίνα αντιλήφθηκε πως δεν θέλει πλέον να χάνει στιγμές επειδή «για κάποιους το σώμα της δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό» και τόνισε πως με την ανάρτησή της θα ήθελε να βοηθήσει όσους έχουν αντίστοιχους προβληματισμούς.

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