Η Ντέμι Λοβάτο κολύμπησε με μικρό καρχαρία και γουρούνι στις Μπαχάμες
Η Ντέμι Λοβάτο κολύμπησε με μικρό καρχαρία και γουρούνι στις Μπαχάμες
Μην ενοχλείτε, έγραψε η τραγουδίστρια, δείχνοντας πως απολαμβάνει το ταξίδι της
Με έναν μικρό καρχαρία καθώς και με γουρούνι κολύμπησε στις Μπαχάμες η Ντέμι Λοβάτο.
Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από μερικές ημέρες έκλεισε τα 34, δημοσίευσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ένα άλμπουμ 15 φωτογραφιών στο Instagram από τον εξωτικό προορισμό, το οποίο συνόδευσε με τη λεζάντα: «Κάποιος πρέπει να πάρει τον έλεγχο στις Μπαχάμες», ενώ στο TikTok μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο είναι ξαπλωμένη στην παραλία και ακούγεται να λέει: «Δεν θέλω κανένας να με πάρει τηλέφωνο. Δεν θέλω κανένας να μου στείλει μήνυμα. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν».
«Μην ενοχλείτε, εκτός αν πρόκειται για τη δημιουργία TikTok», πρόσθεσε στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Ντέμι Λοβάτο εμφανίζεται με ένα κόκκινο μπικίνι με κορδόνια, ενώ σε άλλες πόζαρε με λεοπάρ φόρεμα. Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα φαίνεται πως η τραγουδίστρια επισκέφτηκε κάποια από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα όπως η παραλία Pig Beach όπου κατοικούν χοίροι και καρχαρίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από μερικές ημέρες έκλεισε τα 34, δημοσίευσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ένα άλμπουμ 15 φωτογραφιών στο Instagram από τον εξωτικό προορισμό, το οποίο συνόδευσε με τη λεζάντα: «Κάποιος πρέπει να πάρει τον έλεγχο στις Μπαχάμες», ενώ στο TikTok μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο είναι ξαπλωμένη στην παραλία και ακούγεται να λέει: «Δεν θέλω κανένας να με πάρει τηλέφωνο. Δεν θέλω κανένας να μου στείλει μήνυμα. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν».
«Μην ενοχλείτε, εκτός αν πρόκειται για τη δημιουργία TikTok», πρόσθεσε στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
@ddlovato
DND except for making tiktoks 🩵♬ abeni is so cool - Abeni Joy
Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Ντέμι Λοβάτο εμφανίζεται με ένα κόκκινο μπικίνι με κορδόνια, ενώ σε άλλες πόζαρε με λεοπάρ φόρεμα. Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα φαίνεται πως η τραγουδίστρια επισκέφτηκε κάποια από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα όπως η παραλία Pig Beach όπου κατοικούν χοίροι και καρχαρίες.
Δείτε τις φωτογραφίες
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