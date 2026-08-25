Η Ντέμι Λοβάτο κολύμπησε με μικρό καρχαρία και γουρούνι στις Μπαχάμες

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Ντέμι Λοβάτο εμφανίζεται με ένα κόκκινο μπικίνι με κορδόνια, ενώ σε άλλες πόζαρε με λεοπάρ φόρεμα. Από τα υπόλοιπα στιγμιότυπα φαίνεται πως η τραγουδίστρια επισκέφτηκε κάποια από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα όπως η παραλία Pig Beach όπου κατοικούν χοίροι και καρχαρίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Lovato (@ddlovato)