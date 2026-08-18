Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο με σκάφος και η επίσκεψη στην Ακρόπολη με την οικογένειά του: «Το δικό μας καλοκαίρι»
Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο με σκάφος και η επίσκεψη στην Ακρόπολη με την οικογένειά του: «Το δικό μας καλοκαίρι»
Ο αστέρας του NBA μοιάστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από τις διακοπές του
Μία γεύση από τις διακοπές του έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες με την οικογένειά του από τις βόλτες που έκαναν με σκάφος στη θάλασσα, αλλά και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.
Ο αστέρας του NBA, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Μαράια, σε πολλά από τα στιγμιότυπα πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις δραστηριότητές τους. Από την ανάρτηση φαίνεται πως πέρα από τις βουτιές στα γαλάζια νερά και την επίσκεψη στο ιστορικό αξιοθέατο της Αθήνας, βρέθηκαν όλοι μαζί σε λούνα παρκ και παρακολούθησαν ταινίες.
«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο αστέρας του NBA, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Μαράια, σε πολλά από τα στιγμιότυπα πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις δραστηριότητές τους. Από την ανάρτηση φαίνεται πως πέρα από τις βουτιές στα γαλάζια νερά και την επίσκεψη στο ιστορικό αξιοθέατο της Αθήνας, βρέθηκαν όλοι μαζί σε λούνα παρκ και παρακολούθησαν ταινίες.
«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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