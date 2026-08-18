NBA: Οι 10 κορυφαίοι παίκτες του 2Κ27 και η θέση του Αντετοκούνμπο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA

NBA: Οι 10 κορυφαίοι παίκτες του 2Κ27 και η θέση του Αντετοκούνμπο

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος λαμβάνει rating 97 στην έκδοση του NBA 2K27.

NBA: Οι 10 κορυφαίοι παίκτες του 2Κ27 και η θέση του Αντετοκούνμπο
Το NBA 2K27 αποκάλυψε τους δέκα παίκτες που ξεχωρίζουν στην αξιολόγηση της νέας έκδοσης του δημοφιλούς video game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος λαμβάνει rating 97 στην έκδοση του NBA 2K27. Στην ίδια ακριβώς βαθμολογία βρίσκονται δύο ακόμη μεγάλα ονόματα του NBA. Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς ακολουθεί στην τρίτη, αμφότεροι με rating 97.


Στην έκτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την παρουσία του Έλληνα σταρ ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του NBA, σύμφωνα με την αξιολόγηση του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα
Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ – 97
Βικτόρ Γουεμπανιαμά – 97
Νίκολα Γιόκιτς – 97
Κλείσιμο
Λούκα Ντόντσιτς – 96
Τζέιλεν Μπράνσον – 96
Γιάννης Αντετοκούνμπο – 96
Άντονι Έντουαρντς – 95
Κέιντ Κάνινχαμ – 94
Στεφ Κάρι – 93
Κέβιν Ντουράντ – 93

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