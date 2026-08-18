Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκλεισε 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της: Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκλεισε 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της: Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε
Η art director δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Βασίλη Καρύδη και τα παιδιά τους στο Καστελλόριζο, δείχνοντας πώς πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους
Έντεκα χρόνια γάμου με τον σύζυγό της Βασίλη Καρύδη έκλεισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί και όπως δήλωσε, γιορτάζουν αυτό που κάποτε ονειρεύονταν.
Η art director τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους Ροζαλία και Μιχάλη, δείχνοντας πως πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους πάνω σε ένα σκάφος, κάνοντας βουτιές στη θάλασσα όλη την ημέρα.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ απαθανάτισε και τον σύζυγό της, ο οποίος κοιτούσε την κάμερα φορώντας γυαλιά ηλίου. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η art director τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους Ροζαλία και Μιχάλη, δείχνοντας πως πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους πάνω σε ένα σκάφος, κάνοντας βουτιές στη θάλασσα όλη την ημέρα.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ απαθανάτισε και τον σύζυγό της, ο οποίος κοιτούσε την κάμερα φορώντας γυαλιά ηλίου. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».
Δείτε τις φωτογραφίες
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