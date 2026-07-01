Ζενεβιέβ Μαζαρί: Εννοείται ότι έχουμε περάσει κρίση με τον άντρα μου αλλά τον θαυμάζω και με θαυμάζει, γι' αυτό είμαστε μαζί 20 χρόνια
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Εννοείται ότι έχουμε περάσει κρίση με τον άντρα μου αλλά τον θαυμάζω και με θαυμάζει, γι' αυτό είμαστε μαζί 20 χρόνια
Κι άλλες γυναίκες παρατηρούν τον σύζυγό μου αλλά είναι δικός μου, τόνισε η art director
Κρίση παραδέχτηκε πως έχει περάσει με τον σύζυγό της η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ωστόσο τόνισε πως τον θαυμάζει, όπως και εκείνος, και γι' αυτό και έχουν καταφέρει να είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια.
Η art director, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εξήγησε αρχικά πως ο Βασίλης Καρύδης την παρακολουθεί σε κάθε της βήμα στην τηλεόραση: «Ο άντρας μου με βλέπει στην τηλεόραση και του αρέσω πάρα πολύ. Με θαυμάζει. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη και για αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί», είπε.
Έπειτα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ρωτήθηκε εάν έχουν περάσει ποτέ κρίση, με την ίδια να μην το αρνείται: «Εννοείται ότι έχουμε περάσει κρίση με τον άντρα μου, έχουμε δύο παιδιά και το ένα είναι στην εφηβεία...», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, παραμένουν ερωτευμένοι, με την art director να επισημαίνει πως ζηλεύει έντονα τον σύζυγό της: «Ζηλεύω τον σύζυγό μου. Έχεις δει τον άντρα μου; Κι άλλες τον βλέπουν, αλλά είναι δικός μου κορίτσια. Κάνω σκηνές ζηλοτυπίας και τον διεκδικώ, sorry», είπε και εξήγησε πως αν τον φλερτάρουν σε εξόδους τους, ο ίδιος «περνάει δύσκολα»: «Αν φλερτάρουν έξω τον άντρα μου μετά περνάει δύσκολα», ανέφερε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε και στον καινούριο κύκλο του GNTM που θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν, με την Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση του Έντι Γαβριηλίδη: «Η Μπέττυ ήταν σαν να υπήρχε πάντα ενεργειακά, έχουμε δέσει. Είναι λες και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον χρόνια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα», σημείωσε και πρόσθεσε πως με τον Έντι Γαβριηλίδη διατηρούν επαφές και έχουν καλή σχέση: «Με τον Έντι έχουμε κρατήσει επαφές, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε», είπε.
Η art director, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εξήγησε αρχικά πως ο Βασίλης Καρύδης την παρακολουθεί σε κάθε της βήμα στην τηλεόραση: «Ο άντρας μου με βλέπει στην τηλεόραση και του αρέσω πάρα πολύ. Με θαυμάζει. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στον Βασίλη και για αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί», είπε.
Έπειτα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ρωτήθηκε εάν έχουν περάσει ποτέ κρίση, με την ίδια να μην το αρνείται: «Εννοείται ότι έχουμε περάσει κρίση με τον άντρα μου, έχουμε δύο παιδιά και το ένα είναι στην εφηβεία...», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, παραμένουν ερωτευμένοι, με την art director να επισημαίνει πως ζηλεύει έντονα τον σύζυγό της: «Ζηλεύω τον σύζυγό μου. Έχεις δει τον άντρα μου; Κι άλλες τον βλέπουν, αλλά είναι δικός μου κορίτσια. Κάνω σκηνές ζηλοτυπίας και τον διεκδικώ, sorry», είπε και εξήγησε πως αν τον φλερτάρουν σε εξόδους τους, ο ίδιος «περνάει δύσκολα»: «Αν φλερτάρουν έξω τον άντρα μου μετά περνάει δύσκολα», ανέφερε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε και στον καινούριο κύκλο του GNTM που θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν, με την Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση του Έντι Γαβριηλίδη: «Η Μπέττυ ήταν σαν να υπήρχε πάντα ενεργειακά, έχουμε δέσει. Είναι λες και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον χρόνια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα», σημείωσε και πρόσθεσε πως με τον Έντι Γαβριηλίδη διατηρούν επαφές και έχουν καλή σχέση: «Με τον Έντι έχουμε κρατήσει επαφές, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε», είπε.
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