Νέο χτύπημα στα Στενά του Ορμούζ - Βλήμα έπληξε το πλοίο κοντά στο Khasab του Ομάν
Νέο χτύπημα στα Στενά του Ορμούζ - Βλήμα έπληξε το πλοίο κοντά στο Khasab του Ομάν
Φωτιά ξέσπασε στο πλοίο μετά την πρόσκρουση άγνωστου βλήματος, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η UKMTO – Ασφαλές το πλήρωμα, χωρίς αναφορά για περιβαλλοντική ρύπανση – Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό
Νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine, η UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό περίπου 18 ναυτικά μίλια ανατολικά του Khasab στο Ομάν, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Αξιόπιστη πηγή ανέφερε ότι πλοίο, το οποίο φέρεται να ανήκει στην ADNOC, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.
Από το χτύπημα εκδηλώθηκε φωτιά επί του πλοίου, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση ή το είδος του βλήματος. Η EOS Marine κατατάσσει το συμβάν στην κατηγορία «missile/drone strike», χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί εάν επρόκειτο για πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Το νέο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή σημειώνεται επάνω στη θαλάσσια οδό διέλευσης του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με εξαιρετικά αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.
Η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, οι οδηγίες ασφαλείας προβλέπουν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ σε 24ωρη βάση, καθώς και στενή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι, παρά τις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ορμούζ, η επιστροφή της ναυσιπλοΐας σε κανονικές συνθήκες παραμένει δύσκολη. Για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, κάθε νέο χτύπημα αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από τις διελεύσεις, την έκθεση των πληρωμάτων και των πλοίων σε κίνδυνο και, κατ’ επέκταση, το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή.
Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine, η UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό περίπου 18 ναυτικά μίλια ανατολικά του Khasab στο Ομάν, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Αξιόπιστη πηγή ανέφερε ότι πλοίο, το οποίο φέρεται να ανήκει στην ADNOC, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.
Από το χτύπημα εκδηλώθηκε φωτιά επί του πλοίου, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση ή το είδος του βλήματος. Η EOS Marine κατατάσσει το συμβάν στην κατηγορία «missile/drone strike», χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί εάν επρόκειτο για πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Το νέο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή σημειώνεται επάνω στη θαλάσσια οδό διέλευσης του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με εξαιρετικά αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.
Η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, οι οδηγίες ασφαλείας προβλέπουν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ σε 24ωρη βάση, καθώς και στενή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές.
Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι, παρά τις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ορμούζ, η επιστροφή της ναυσιπλοΐας σε κανονικές συνθήκες παραμένει δύσκολη. Για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, κάθε νέο χτύπημα αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από τις διελεύσεις, την έκθεση των πληρωμάτων και των πλοίων σε κίνδυνο και, κατ’ επέκταση, το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή.
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