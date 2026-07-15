Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
GALA
Ευγενία Σαμαρά Κιργιστάν Ταξίδι

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες

Η ηθοποιός περιέγραψε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους την πρώτη της μέρα στη χώρα

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε ως προορισμό της το Κιργιστάν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της, ενώ περιέγραψε την πρώτη της μέρα στη χώρα της κεντρικής Ασίας. Η ηθοποιός βούτηξε σε λίμνη, επισκέφτηκε υπαίθριο μουσείο, ενώ διέμεινε με την παρέα της σε γιούρτα.

Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε στην ανάρτησή της: «Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε».

Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της


Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης