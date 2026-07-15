Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν, δείτε εικόνες
Η ηθοποιός περιέγραψε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους την πρώτη της μέρα στη χώρα
Ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε ως προορισμό της το Κιργιστάν.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της, ενώ περιέγραψε την πρώτη της μέρα στη χώρα της κεντρικής Ασίας. Η ηθοποιός βούτηξε σε λίμνη, επισκέφτηκε υπαίθριο μουσείο, ενώ διέμεινε με την παρέα της σε γιούρτα.
Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε στην ανάρτησή της: «Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε».
Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της, ενώ περιέγραψε την πρώτη της μέρα στη χώρα της κεντρικής Ασίας. Η ηθοποιός βούτηξε σε λίμνη, επισκέφτηκε υπαίθριο μουσείο, ενώ διέμεινε με την παρέα της σε γιούρτα.
Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε στην ανάρτησή της: «Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε».
Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα