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Η Τουρκία ζητά μορατόριουμ Ρωσίας - Ουκρανίας στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Χακάν Φιντάν Ρωσία Ουκρανία Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία ζητά μορατόριουμ Ρωσίας - Ουκρανίας στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία μετέφερε τις ανησυχίες της για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στις δύο χώρες, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Η Τουρκία ζητά μορατόριουμ Ρωσίας - Ουκρανίας στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
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Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν ένα "μορατόριουμ" στις επιθέσεις που στοχεύουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Απέναντι στην έξαρση των επιθέσεων, η Τουρκία "ζήτησε τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την κήρυξη μορατόριουμ", δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

"Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Στην αρχή, στόχευαν τα λιμάνια και τα πολεμικά πλοία. Τώρα, επιτίθενται σε όλα τα εμπορικά πλοία αδιακρίτως", δήλωσε με αποδοκιμασία ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι "τα πλοία που ανήκουν σε Τούρκους ή φέρουν τουρκική σημαία πλήττονται επίσης".

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία μετέφερε τις ανησυχίες της για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στις δύο χώρες και ότι η Άγκυρα εφαρμόζει ορισμένα δικά της μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία επ΄αυτού.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, είχε ήδη καταγγείλει την Τρίτη επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον δύο πλοίων που ανήκουν σε Τούρκους πλοιοκτήτες, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.

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