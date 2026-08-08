Πώς η Πυροσβεστική διέσωσε πολίτες στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας, περισσότερα από 250 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, φωτογραφίες και βίντεο
Πώς η Πυροσβεστική διέσωσε πολίτες στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας, περισσότερα από 250 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, φωτογραφίες και βίντεο
Συγκλονιστικά πλάνα και εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στον Άγιο Βασίλειο, στον Κιθαιρώνα Βοιωτίας και έφτασε μέχρι το Πόρτο Γερμενό - Ο διττός ρόλος της Πυροσβεστικής
Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αττικοβοιωτία στις 31 Ιουλίου 2026 και την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης των κατοίκων της περιοχής έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Πυροσβεστική. Η συγκεκριμένη επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως μια «ιδιαίτερα απαιτητική και σύνθετη επιχείρηση διάσωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από περιοχές που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες» από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου παρατίθενται στοιχεία για την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική, ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις της έδιναν μάχη με τις φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμάκι - Άγιος Βασίλειος, στον Κιθαιρώνα Βοιωτίας.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στις 09:04 της 31ης Ιουλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Καλαμακίου - Αγίου Βασιλείου Κιθαιρώνα Βοιωτίας και στις 09:37 ήχησε μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση. Από την πρώτη στιγμή, όπως υπογραμμίζεται, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες, εναέριες και πλωτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατέψουν τις ζωές των ανθρώπων της περιοχής.
Πρώτο κατέπλευσε στον Άγιο Βασίλειο το Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο «RAFNAR 22», ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το Πυροσβεστικό Πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Τα δύο πυροσβεστικά σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού. Στην περιοχή είχαν σπεύσει ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά παρέμεναν σε επιφυλακή και στη συνέχεια συνέδραμαν το έργο της Πυροσβεστικής, μεταφέροντας πολίτες από την προβλήτα σε ασφαλές σημείο. Επίσης, στη συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ρυμουλκά.
Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς μέσα στον οικισμό. «Παρότι είχε προηγηθεί η έκδοση μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αρκετοί παρέμειναν στην παραλία και αποχώρησαν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο. Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.
Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικίες, πυροσβέστες πραγματοποιούσαν, παράλληλα, ελέγχους στον οικισμό και προσέγγισαν κατοικίες μία προς μία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν παρέμενε κανείς σε κίνδυνο. Μετέφεραν με ασφάλεια ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς και κατοικίδια ζώα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες», σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.
Στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου παρατίθενται στοιχεία για την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική, ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις της έδιναν μάχη με τις φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμάκι - Άγιος Βασίλειος, στον Κιθαιρώνα Βοιωτίας.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στις 09:04 της 31ης Ιουλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Καλαμακίου - Αγίου Βασιλείου Κιθαιρώνα Βοιωτίας και στις 09:37 ήχησε μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση. Από την πρώτη στιγμή, όπως υπογραμμίζεται, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες, εναέριες και πλωτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατέψουν τις ζωές των ανθρώπων της περιοχής.
Πρώτο κατέπλευσε στον Άγιο Βασίλειο το Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο «RAFNAR 22», ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το Πυροσβεστικό Πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Τα δύο πυροσβεστικά σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού. Στην περιοχή είχαν σπεύσει ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά παρέμεναν σε επιφυλακή και στη συνέχεια συνέδραμαν το έργο της Πυροσβεστικής, μεταφέροντας πολίτες από την προβλήτα σε ασφαλές σημείο. Επίσης, στη συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ρυμουλκά.
Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς μέσα στον οικισμό. «Παρότι είχε προηγηθεί η έκδοση μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αρκετοί παρέμειναν στην παραλία και αποχώρησαν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο. Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.
Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για να εμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικίες, πυροσβέστες πραγματοποιούσαν, παράλληλα, ελέγχους στον οικισμό και προσέγγισαν κατοικίες μία προς μία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν παρέμενε κανείς σε κίνδυνο. Μετέφεραν με ασφάλεια ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς και κατοικίδια ζώα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες», σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.
Συνολικά απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου 254 πολίτες, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα και 16 στον λιμένα Αντικύρων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης στον Άγιο Βασίλειο βρισκόταν και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνδράμοντας τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
Αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ (31/7) και στο Πόρτο Γερμενό. «Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112, όταν η πυρκαγιά εισήλθε στον οικισμό, πυροσβέστες που επέβαιναν στο Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο RAFNAR 22 προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση μίας τετραμελούς οικογένειας και μίας ηλικιωμένης από την παραλιακή περιοχή», επισημαίνεται στην ενημέρωση του υπουργείου.
Τέλος, από την Πολιτική Προστασία σημειώνεται ότι «η επιχείρηση στην Αττικοβοιωτία ανέδειξε τον διττό ρόλο του Πυροσβεστικού Σώματος στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη σε δύο μέτωπα, για να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά και τη διάσωση και ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, «θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».
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