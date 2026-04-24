Τσιτσιπάς για τη σύντροφό του: Μου αρέσει να βλέπω το πρόσωπό της στις δύσκολες στιγμές, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγκάλιασε την Κρίστεν Τομς μετά τη νίκη του στο Madrid Open και στη συνέχεια την αποθέωσε στις δηλώσεις του

Μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα στο Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να αγκαλιάσει την σύντροφό του, Κρίστεν Τομς, η οποία τον ακολούθησε στη Μαδρίτη και είδε το παιχνίδι με τον Κίπσον από το box του. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πολύ τρυφερός μαζί της και όπως δήλωσε του αρέσει να βλέπει το πρόσωπό της μετά από τις δύσκολες στιγμές. 



Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είπε για την κοπέλα του στο BB Tennis: «Είναι πολύ γλυκιά, μου αρέσει να βλέπω το πρόσωπό της στις δύσκολες στιγμές. Πάντα την ψάχνω όταν περνάω δύσκολα. Είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό, καταλαβαίνει το παιχνίδι και αυτό κάνει τον χρόνο της στο box ξεχωριστό. Έπαιζε τένις, οπότε ξέρει την ψυχολογία του αθλήματος και είναι μια πολύ σημαντική στήριξη για μένα στο ταξίδι μου.

Φυσικά προσπαθούμε να περνάμε όσο περισσότερο χρόνο μαζί μπορούμε, γιατί το tour είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε ναι, θέλω να περνάω χρόνο μαζί της, να δημιουργούμε κοινές αναμνήσεις εντός και εκτός γηπέδου».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στη δράση στη Μαδρίτη το Σάββατο (μετά τις 22:30) για να παίξει με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ. 

Стефанос Циципас — о своей девушке и тренировочном процессе в Мадриде [ENG&RU]

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

