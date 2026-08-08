Δάκρυσε ο Άντι Μπέρναμ για τον πατέρα του που έχει Αλτσχάιμερ: Η αντίδρασή του όταν τον είδε να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, δείτε βίντεο

Οι εργαζόμενοι στον οίκο ευγηρίας έβαλαν τον Ρόι μπροστά από την τηλεόραση, όταν ο Άντι Μπέρναμ πήγε για πρώτη φορά στην Ντάουνινγκ Στριτ





Ο πατέρας του Μπέρναμ, Ρόι, πάσχει από προχωρημένη μορφή Αλτσχάιμερ και τον φροντίζουν σε οίκο ευγηρίας. Μιλώντας στο podcast «How to Fail» ο Βρετανός πρωθυπουργός συγκινήθηκε όταν του διηγήθηκαν οι εργαζόμενοι πως έβαλαν τον πατέρα του μπροστά από την τηλεόραση για να τον δει και «είχε μια στιγμιαία αντίδραση».







Η διευθύντρια του είπε πως «όλοι ξέραμε περίπου τι ώρα θα περνούσατε από τη Ντάουνινγκ Στριτ» και «βάλαμε τον Ρόι στην καρέκλα του, τοποθετήσαμε την τηλεόραση ακριβώς μπροστά του και έξι από εμάς σταθήκαμε γύρω του. Και είπα: “Κοίτα, Ρόι! Κοίτα, κοίτα!”. Και εκείνη είπε ότι γύρισε και είχε μια στιγμιαία αντίδραση. Μας είπαν ότι πίστεψαν ότι κατάλαβε».





Πριν αναλάβει πρωθυπουργός, ο κ. Μπέρναμ μίλησε για τη «λύπη» του που ο πατέρας του δεν θα καταλάβαινε τον νέο του ρόλο, επειδή θα ήταν τόσο «περήφανος».



«Αυτό είναι λυπηρό, γιατί θα ήταν [περήφανος]. Από τη δική μου οπτική γωνία, είναι και δικό του επίτευγμα. Ένα επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, αν και ο ίδιος δεν το γνωρίζει», δήλωσε λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.



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«Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», είπε. «Έχω προσωπική εμπειρία από το σύστημα. Ο πατέρας μου πάσχει από Αλτσχάιμερ και βλέπεις τι πρέπει να αντέχουν οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε αυτοί. Το σύστημα είναι ελαττωματικό. Δεν μπορείς να αφήσεις την κοινωνική φροντίδα σε αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε. Είπε ότι, αν και η μεταρρύθμιση θα είναι δύσκολη, πιστεύει ότι το κοινό θέλει ένα καλύτερο σύστημα.



«Το NHS δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται, όσο υπάρχει ένα δυσλειτουργικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας που δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τα νοσοκομεία», ανέφερε ενώ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αναμορφώσει το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, το οποίο περιγράφει ως «το χειρότερο όλου του κόσμου».



Το 2010, ως υπουργός Υγείας, σχεδίαζε να δημιουργήσει μια εθνική υπηρεσία φροντίδας για την Αγγλία, αλλά το σχέδιο επισκιάστηκε από ισχυρισμούς ότι σκόπευε να επιβάλει έναν «φόρο θανάτου» για να το χρηματοδοτήσει.



πρωθυπουργός Συγκινήθηκε ο Άντι Μπέρναμ , μιλώντας για τον πατέρα του που πάσχει από Αλτσχάιμερ . Ο Βρετανός διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν στον οίκο ευγηρίας που μένει ο πατέρας του όταν ο ίδιος πήγε για πρώτη φορά στην Ντάουνινγκ Στριτ.Ο πατέρας του Μπέρναμ, Ρόι, πάσχει από προχωρημένη μορφή Αλτσχάιμερ και τον φροντίζουν σε οίκο ευγηρίας. Μιλώντας στο podcast «How to Fail» ο Βρετανός πρωθυπουργός συγκινήθηκε όταν του διηγήθηκαν οι εργαζόμενοι πως έβαλαν τον πατέρα του μπροστά από την τηλεόραση για να τον δει και «είχε μια στιγμιαία αντίδραση».«Κάτι υπέροχο συνέβη. Πήγα στον οίκο ευγηρίας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως πρωθυπουργού και ένας από τους υπαλλήλους μου είπε: “Ω, η διευθύντρια θέλει να σας μιλήσει πριν φύγετε”. Πήγα λοιπόν και μίλησα μαζί της», είπε ο Άντι Μπέρναμ και δάκρυσε συνεχίζοντας: «Πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί αυτό με συγκινεί αρκετά».Η διευθύντρια του είπε πως «όλοι ξέραμε περίπου τι ώρα θα περνούσατε από τη Ντάουνινγκ Στριτ» και «βάλαμε τον Ρόι στην καρέκλα του, τοποθετήσαμε την τηλεόραση ακριβώς μπροστά του και έξι από εμάς σταθήκαμε γύρω του. Και είπα: “Κοίτα, Ρόι! Κοίτα, κοίτα!”. Και εκείνη είπε ότι γύρισε και είχε μια στιγμιαία αντίδραση. Μας είπαν ότι πίστεψαν ότι κατάλαβε».Πριν αναλάβει πρωθυπουργός, ο κ. Μπέρναμ μίλησε για τη «λύπη» του που ο πατέρας του δεν θα καταλάβαινε τον νέο του ρόλο, επειδή θα ήταν τόσο «περήφανος».«Αυτό είναι λυπηρό, γιατί θα ήταν [περήφανος]. Από τη δική μου οπτική γωνία, είναι και δικό του επίτευγμα. Ένα επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, αν και ο ίδιος δεν το γνωρίζει», δήλωσε λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.Αργότερα, αναφέρθηκε στις εμπειρίες της δικής του οικογένειας από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, για να εξηγήσει την αποφασιστικότητά του να το μεταρρυθμίσει.«Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», είπε. «Έχω προσωπική εμπειρία από το σύστημα. Ο πατέρας μου πάσχει από Αλτσχάιμερ και βλέπεις τι πρέπει να αντέχουν οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε αυτοί. Το σύστημα είναι ελαττωματικό. Δεν μπορείς να αφήσεις την κοινωνική φροντίδα σε αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε. Είπε ότι, αν και η μεταρρύθμιση θα είναι δύσκολη, πιστεύει ότι το κοινό θέλει ένα καλύτερο σύστημα.«Το NHS δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται, όσο υπάρχει ένα δυσλειτουργικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας που δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τα νοσοκομεία», ανέφερε ενώ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αναμορφώσει το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, το οποίο περιγράφει ως «το χειρότερο όλου του κόσμου».Το 2010, ως υπουργός Υγείας, σχεδίαζε να δημιουργήσει μια εθνική υπηρεσία φροντίδας για την Αγγλία, αλλά το σχέδιο επισκιάστηκε από ισχυρισμούς ότι σκόπευε να επιβάλει έναν «φόρο θανάτου» για να το χρηματοδοτήσει.

«Τη στιγμή που κυκλοφόρησε εκείνη η αφίσα με τις ταφόπλακες, όλα τελείωσαν. Οι μεταρρυθμίσεις μου είχαν πεθάνει», παραδέχτηκε αργότερα ο κ. Μπέρναμ.



Ωστόσο, παραμένει αποφασισμένος να «δαπανήσει πολιτικό κεφάλαιο» κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού για να μεταρρυθμίσει το σύστημα, κατηγορώντας το Γουέστμινστερ ότι «διστάζει» να λάβει τέτοιες σημαντικές αποφάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό.



«Ας βρούμε το θάρρος να διορθώσουμε τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει, όπως η κοινωνική πρόνοια και ας έχουμε την πεποίθηση να βγούμε μαζί έξω και να υποστηρίξουμε τα σχέδιά μας. Αυτό είναι τεράστιο όσον αφορά τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και δεν πρόκειται να κάνω αυτό που έκανε παραδοσιακά το Γουέστμινστερ, δηλαδή να αναβάλλω τη λήψη απόφασης για αυτό το σημαντικό ζήτημα», δήλωσε.



Ο κ. Μπέρναμ αποκάλυψε επίσης ότι, λόγω της κατάστασης της υγείας του πατέρα του, εκείνος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του είχε πλέον υιοθετήσει την ιδέα που αποτελούσε ένα από τα προσωπικά πολιτικά του πάθη: την αλλαγή του εκλογικού συστήματος με σκοπό την καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης: «Δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησε ποτέ, λόγω της κατάστασής του, ότι έχω πλέον αποδεχτεί την αναλογική εκπροσώπηση, η οποία αποτελεί μία από τις αποστολές του - να με πείσει να την αποδεχτώ».