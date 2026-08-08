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Οπαδός του ΟΦΗ έβγαλε εισιτήριο διαρκείας στον 2 μηνών γιο του: «Είναι οικογένεια, είναι παράδοση», έγραψε η ΠΑΕ, δείτε βίντεο
SPORTS
ΟΦΗ Εισιτήρια διαρκείας Παγκρήτιο

Οπαδός του ΟΦΗ έβγαλε εισιτήριο διαρκείας στον 2 μηνών γιο του: «Είναι οικογένεια, είναι παράδοση», έγραψε η ΠΑΕ, δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Ποταμιανάκης νεογέννητος γιος του Μιχάλη Ποταμιανάκη απέκτησε το δικό του εισιτήριο διαρκείας μόλις 2 μήνες από τη γέννησή του

Οπαδός του ΟΦΗ έβγαλε εισιτήριο διαρκείας στον 2 μηνών γιο του: «Είναι οικογένεια, είναι παράδοση», έγραψε η ΠΑΕ, δείτε βίντεο
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Ο Γιώργος Ποταμιανάκης είναι, κυριολεκτικά, ΟΦΗ από... κούνια! Ο νεογέννητος γιος του φίλου του ΟΦΗ, Μιχάλη Ποταμιανάκη, είναι μόλις δύο μηνών, όμως ο πατέρας του φρόντισε να του πάρει εισιτήριο διαρκείας με το που γεννήθηκε!

Προφανώς σε τέτοια ηλικία δεν είναι απαραίτητο να έχει εισιτήριο ο μικρός Γιώργος, όμως ο πατέρας του το έκανε ως μια συμβολική κίνηση, στο πρώτο βήμα «μύησης» του γιου του στην Ομιλίτικη «οικογένεια».

«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο.

Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του!», είπε ο Γιώργος Ποταμιανάκης σε δηλώσεις σου στο OFI TV.

Από την πλευρά τους οι Κυπελλούχοι σε ανάρτηση στα Social Media έγραψαν: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας.

Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.

Είναι οικογένεια.

Είναι παράδοση.

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Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».

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