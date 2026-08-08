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Οπαδός του ΟΦΗ έβγαλε εισιτήριο διαρκείας στον 2 μηνών γιο του: «Είναι οικογένεια, είναι παράδοση», έγραψε η ΠΑΕ, δείτε βίντεο
Οπαδός του ΟΦΗ έβγαλε εισιτήριο διαρκείας στον 2 μηνών γιο του: «Είναι οικογένεια, είναι παράδοση», έγραψε η ΠΑΕ, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Ποταμιανάκης νεογέννητος γιος του Μιχάλη Ποταμιανάκη απέκτησε το δικό του εισιτήριο διαρκείας μόλις 2 μήνες από τη γέννησή του
Ο Γιώργος Ποταμιανάκης είναι, κυριολεκτικά, ΟΦΗ από... κούνια! Ο νεογέννητος γιος του φίλου του ΟΦΗ, Μιχάλη Ποταμιανάκη, είναι μόλις δύο μηνών, όμως ο πατέρας του φρόντισε να του πάρει εισιτήριο διαρκείας με το που γεννήθηκε!
Προφανώς σε τέτοια ηλικία δεν είναι απαραίτητο να έχει εισιτήριο ο μικρός Γιώργος, όμως ο πατέρας του το έκανε ως μια συμβολική κίνηση, στο πρώτο βήμα «μύησης» του γιου του στην Ομιλίτικη «οικογένεια».
«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο.
Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του!», είπε ο Γιώργος Ποταμιανάκης σε δηλώσεις σου στο OFI TV.
Από την πλευρά τους οι Κυπελλούχοι σε ανάρτηση στα Social Media έγραψαν: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας.
Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.
Είναι οικογένεια.
Είναι παράδοση.
Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά.
Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».
Προφανώς σε τέτοια ηλικία δεν είναι απαραίτητο να έχει εισιτήριο ο μικρός Γιώργος, όμως ο πατέρας του το έκανε ως μια συμβολική κίνηση, στο πρώτο βήμα «μύησης» του γιου του στην Ομιλίτικη «οικογένεια».
«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο.
Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του!», είπε ο Γιώργος Ποταμιανάκης σε δηλώσεις σου στο OFI TV.
Από την πλευρά τους οι Κυπελλούχοι σε ανάρτηση στα Social Media έγραψαν: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας.
Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.
Είναι οικογένεια.
Είναι παράδοση.
Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά.
Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».
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