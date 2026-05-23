Βαλεντίνη Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Ήμουν έγκυος, δεν έλεγε τίποτα για γάμο και του είπα ότι το μωρό θα πάρει το επίθετό μου, με πήγε με την κοιλιά τούρλα να παντρευτούμε
Καθοδήγησα το να παντρευτούμε, ο Κώστας δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση να ασχοληθούμε με τον γάμο, επειδή ερχόταν το παιδί, είπε η σύζυγός του
Στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν σε πολιτικό γάμο αναφέρθηκαν o Κώστας Σόμμερ και η σύζυγός του Βαλεντίνη Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας στιγμές από την περίοδο που περίμεναν το πρώτο τους παιδί.
Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» περιγράφοντας τόσο την εγκυμοσύνη της Βαλεντίνης Παπαδάκη, όσο και την αντίδραση του ηθοποιού, όταν έμαθε ότι εάν δεν προχωρούσαν σε γάμο, το παιδί τους θα έπαιρνε το επώνυμο της μητέρας του.
Αρχικά, η σύζυγος του Κώστα Σόμμερ είπε: «Ήμουν έγκυος. Ο Κώστας δεν έλεγε τίποτα για γάμο. Πέρναγαν οι μήνες. Του λέω κάποια στιγμή "να σε ρωτήσω κάτι; Γάμο θα κάνουμε ή όχι;" και μου λέει "θα δούμε ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε". Και του απαντάω, "καλά, εγώ θα γεννήσω σε λίγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά ξέρεις, το βραχιολάκι του μωρού θα γράφει Παπαδάκη"» με τον Κώστα Σόμμερ να σχολιάζει: «Έπαθα εγκεφαλικό».
Η Βαλεντίνη Παπαδάκη συνέχισε λέγοντας: «Με την κοιλιά τούρλα με πήγε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Καθοδήγησα το να παντρευτούμε. Νομίζω ότι ο Κώστας δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση να ασχοληθούμε με τον γάμο, επειδή ερχόταν το παιδί».
Από την πλευρά του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι ήθελε να οργανώσει διαφορετικά τον γάμο τους, χωρίς όμως να αμφισβητεί την επιθυμία του να δημιουργήσουν οικογένεια: «Δεν ήθελα να μην είμαστε παντρεμένοι, μου αρέσει εμένα αυτή η ιδέα, μου αρέσει η οικογένεια και δεν θα το άλλαζα με τίποτα, αλλά ήθελα να το στήσω πιο σωστά. Η πληροφορία όμως, ότι το παιδί θα λέγεται στην αρχή "Παπαδάκη", και μετά θα πρέπει να το αναγνωρίσω, δεν υπάρχει».
Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 25 Αυγούστου του 2021, στον Άλιμο, λίγο πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Ιάσονα, στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 γεννήθηκε η κόρη τους, Σιμόνη.
