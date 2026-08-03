Στα Χανιά για τις διακοπές της η Σίσσυ Χρηστίδου, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Στα Χανιά για τις διακοπές της η Σίσσυ Χρηστίδου, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Μετά την Πάτμο και τη Μεσσηνία, η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Κρήτη
Στα Χανιά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σίσσυ Χρηστίδου.
Μετά την Πάτμο και τη Μεσσηνία, η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Κρήτη, δημοσιεύοντας μερικές ακόμη φωτογραφίες από το καλοκαίρι της. Σε στιγμιότυπο που ανάρτησε στο Instagram, φωτογραφίζεται, καθισμένη σε μία αιώρα, φορώντας μπλε μπικίνι και ψάθινο καπέλο, ενώ απολαμβάνει ένα ποτό.
Δείτε την ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου
Μετά την Πάτμο και τη Μεσσηνία, η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Κρήτη, δημοσιεύοντας μερικές ακόμη φωτογραφίες από το καλοκαίρι της. Σε στιγμιότυπο που ανάρτησε στο Instagram, φωτογραφίζεται, καθισμένη σε μία αιώρα, φορώντας μπλε μπικίνι και ψάθινο καπέλο, ενώ απολαμβάνει ένα ποτό.
Δείτε την ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου
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