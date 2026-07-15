Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μεσσηνία, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μεσσηνία, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα
Στη Μεσσηνία συνεχίζει τις διακοπές της η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στην Πάτμο, από όπου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υλικό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και από την καλοκαιρινή της απόδραση στην Πελοπόννησο. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram, απαθανατίζεται να περνά στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου
Υλικό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και από την καλοκαιρινή της απόδραση στην Πελοπόννησο. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram, απαθανατίζεται να περνά στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου
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