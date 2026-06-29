H Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν κάνουν προσπάθειες να αποκαταστήσουν τη σχέση τους για χάρη των παιδιών τους
H Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν κάνουν προσπάθειες να αποκαταστήσουν τη σχέση τους για χάρη των παιδιών τους
Σύμφωνα με δημοσίευμα το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε στο Παρίσι, όπου η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της
Προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις του κάνουν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν για χάρη των δύο κορών τους, με φήμες να υποστηρίζουν ότι συναντήθηκαν πρόσφατα στο Παρίσι, όπου η ηθοποιός γιόρταζε τα γενέθλιά της.
Σύμφωνα με το Woman’s Day, η σταρ του Χόλιγουντ και ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής έχουν αρχίσει και πάλι να επικοινωνούν τακτικά, μετά τον χωρισμό τους. Το πρώην ζευγάρι φέρεται να συμφώνησε να συναντηθεί, με την επανασύνδεσή τους να επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας φιλικής σχέσης και στη συνεπιμέλεια για τις κόρες τους, τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης στα social media βοήθησαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις ανάμεσά τους, μετά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον αιφνιδιαστικό χωρισμό τους πέρυσι. Ο Κιθ Έρμπαν έκανε την περασμένη εβδομάδα μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της Νικόλ Κίντμαν, ενώ αυτή είχε αναφερθεί σε εκείνον στη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία του με τις κόρες τους.
«Έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν και να επιστρέψουν στο κοινό καθήκον της ανατροφής των κοριτσιών», δήλωσε πηγή στο περιοδικό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυο τους έχουν περάσει σταδιακά από την περιορισμένη επικοινωνία στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν μια φιλική σχέση, κάτι που έχει κάνει τις συζητήσεις τους πολύ πιο εύκολες τις τελευταίες εβδομάδες. «Διαπιστώνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χτίσουν μια υποστηρικτική φιλία μεταξύ τους», ανέφερε η ίδια πηγή.
Οι δύο σταρ χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε από δικαστή στο Νάσβιλ του Τενεσί, τον περασμένο Ιανουάριο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με το Woman’s Day, η σταρ του Χόλιγουντ και ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής έχουν αρχίσει και πάλι να επικοινωνούν τακτικά, μετά τον χωρισμό τους. Το πρώην ζευγάρι φέρεται να συμφώνησε να συναντηθεί, με την επανασύνδεσή τους να επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας φιλικής σχέσης και στη συνεπιμέλεια για τις κόρες τους, τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης στα social media βοήθησαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις ανάμεσά τους, μετά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον αιφνιδιαστικό χωρισμό τους πέρυσι. Ο Κιθ Έρμπαν έκανε την περασμένη εβδομάδα μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της Νικόλ Κίντμαν, ενώ αυτή είχε αναφερθεί σε εκείνον στη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία του με τις κόρες τους.
Nicole Kidman and Keith Urban 'planned secret meeting in Paris' as insiders claim exes are quietly 'rebuilding' a friendship for the sake of their daughters https://t.co/qNtno7rhh0— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026
Οι δύο σταρ χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε από δικαστή στο Νάσβιλ του Τενεσί, τον περασμένο Ιανουάριο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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