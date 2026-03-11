Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο
Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό, ανέφερε για τα σχόλια
Στα σχόλια που προκάλεσε η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, απάντησε ο τελευταίος, τονίζοντας πως έκαναν δύο ρόλους στο πλαίσιο ενός σκετς.
Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν στο διαφημιστικό σποτ να είναι κοντά με την ατμόσφαιρα να έχει στοιχεία φλερτ, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως ετοίμαζαν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ξεκαθάρισε πως η καμπάνια αποτελεί μία παρωδία σκηνής από την ταινία «Αόρατος εραστής» με τους Πάτρικ Σουέιζι και Ντέμι Μουρ.
Όπως είπε: «Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο».
Δείτε το βίντεο
Δείτε τη διαφήμιση και μερικά από τα σχόλια
Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo προκάλεσε αντιδράσεις από τις πρώτες ώρες προβολής της, με πολλά πρόσωπα να τη σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη λεζάντα της διαφήμισης στα social media η εταιρεία αναφέρει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη! ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!». Τη διαφήμιση κοινοποίησε και η Κατερίνα Καραβάτου στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».
Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της εταιρείας στο Instagram οι απόψεις ήταν διαφορετικές. Κάποιοι δήλωσαν ότι διασκέδασαν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια.. μια χαρά πλάκα έχει», «Εμένα μου άρεσε», «Καταπληκτικό». Ωστόσο, υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, με σχόλια όπως: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Το έντερον του ήμισυ», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».
