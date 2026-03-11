Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

Κλείσιμο

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo προκάλεσε αντιδράσεις από τις πρώτες ώρες προβολής της, με πολλά πρόσωπα να τη σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη λεζάντα της διαφήμισης στα social media η εταιρεία αναφέρει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη! ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!». Τη διαφήμιση κοινοποίησε και η Κατερίνα Καραβάτου στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της εταιρείας στο Instagram οι απόψεις ήταν διαφορετικές. Κάποιοι δήλωσαν ότι διασκέδασαν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια.. μια χαρά πλάκα έχει», «Εμένα μου άρεσε», «Καταπληκτικό». Ωστόσο, υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, με σχόλια όπως: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Το έντερον του ήμισυ», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».