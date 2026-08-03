Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Άνδρας βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στη γέφυρα του Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
Άνδρας βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στη γέφυρα του Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
Παρά τη βουτιά από τόσο μεγάλο ύψος ο άνδρας επέζησε - Φέρεται να είχε μαζί του μια σημαία του Καζακστάν
Σοκ προκάλεσε στη Νέα Υόρκη ένας 44χρονος άνδρας ο οποίος ήταν γυμνός, αφού ανέβηκε στην κορυφή της γέφυρας του Μπρούκλιν, στη συνέχεια πήδηξε στο κενό.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Νέας Υόρκης).
Ο άνδρας βούτηξε στο κενό παρά τις προσπάθειες μελών της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (Emergency Services Unit) της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης να τον πείσουν να κατέβει.
Όπως μεταδίδει η New York Post, παρά την πτώση του από τόσο μεγάλο ύψος - οι δύο πύργοι της Γέφυρας του Μπρούκλιν έχουν ύψος περίπου 85 μέτρα - ο 44χρονος επέζησε.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κρατά πάνω από το κεφάλι του ένα κομμάτι ύφασμα ή μια τσάντα, σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, ενώ πέφτει στα νερά του ποταμού Ίστ Ρίβερ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις σημαίες που είχε ήταν του Καζακστάν, ενώ μία ακόμη ήταν μια κουβέρτα με διάφορα γραπτά μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Νέας Υόρκης).
Ο άνδρας βούτηξε στο κενό παρά τις προσπάθειες μελών της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (Emergency Services Unit) της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης να τον πείσουν να κατέβει.
🚨NAKED MAN JUMPS OFF 83-METER #BrooklynBridge & SURVIVES — NYPhttps://t.co/8RxL0nCh12— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 2, 2026
▪️An unhinged, 44-year-old naked man jumped off the top of the Brooklyn Bridge in front of shocked onlookers & miraculously survived, according to cops & wild video.
▪️The nutjob affixed…
Όπως μεταδίδει η New York Post, παρά την πτώση του από τόσο μεγάλο ύψος - οι δύο πύργοι της Γέφυρας του Μπρούκλιν έχουν ύψος περίπου 85 μέτρα - ο 44χρονος επέζησε.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κρατά πάνω από το κεφάλι του ένα κομμάτι ύφασμα ή μια τσάντα, σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, ενώ πέφτει στα νερά του ποταμού Ίστ Ρίβερ.
Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4— Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις σημαίες που είχε ήταν του Καζακστάν, ενώ μία ακόμη ήταν μια κουβέρτα με διάφορα γραπτά μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα