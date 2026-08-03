ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Άνδρας βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στη γέφυρα του Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γέφυρα Γέφυρα του Μπρούκλιν

Άνδρας βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στη γέφυρα του Μπρούκλιν, δείτε βίντεο

Παρά τη βουτιά από τόσο μεγάλο ύψος ο άνδρας επέζησε - Φέρεται να είχε μαζί του μια σημαία του Καζακστάν

Άνδρας βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στη γέφυρα του Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ προκάλεσε στη Νέα Υόρκη ένας 44χρονος άνδρας ο οποίος ήταν γυμνός, αφού ανέβηκε στην κορυφή της γέφυρας του Μπρούκλιν, στη συνέχεια πήδηξε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Νέας Υόρκης).

Ο άνδρας βούτηξε στο κενό παρά τις προσπάθειες μελών της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (Emergency Services Unit) της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης να τον πείσουν να κατέβει.



Όπως μεταδίδει η New York Post, παρά την πτώση του από τόσο μεγάλο ύψος - οι δύο πύργοι της Γέφυρας του Μπρούκλιν έχουν ύψος περίπου 85 μέτρα - ο 44χρονος επέζησε.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κρατά πάνω από το κεφάλι του ένα κομμάτι ύφασμα ή μια τσάντα, σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, ενώ πέφτει στα νερά του ποταμού Ίστ Ρίβερ.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις σημαίες που είχε ήταν του Καζακστάν, ενώ μία ακόμη ήταν μια κουβέρτα με διάφορα γραπτά μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης