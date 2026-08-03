Οι πρώτες άδειες για παρόχους κρυπτονομισμάτων αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς: Τι σημαίνει για επενδυτές, επιχειρήσεις και το νέο φορολογικό πλαίσιο
Οι πρώτες άδειες για παρόχους κρυπτονομισμάτων αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς: Τι σημαίνει για επενδυτές, επιχειρήσεις και το νέο φορολογικό πλαίσιο
Η BCASH, η Xenios Blockchain Group και η Capital Wallet Greece είναι οι τρεις πρώτες εταιρείες που αδειοδοτήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Σχέδιο για φόρο 15%, αφορολόγητο 500 ευρώ και «πόθεν έσχες» στα crypto
H «άγρια δύση» των crypto τελειώνει και στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το «πράσινο φως» για τους πρώτους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ενεργοποιώντας τον ευρωπαϊκό κανονισμό MiCA και αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια αγορά που μέχρι σήμερα αναπτυσσόταν χωρίς ενιαίο εποπτικό πλαίσιο. Από εδώ και στο εξής, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο θα λειτουργούν με αυστηρές προϋποθέσεις και συνεχή εποπτεία, οι επενδυτές αποκτούν μεγαλύτερη προστασία, ενώ ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις, περισσότερους αδειοδοτημένους παρόχους και το νέο φορολογικό πλαίσιο που ετοιμάζεται για τα κρυπτοστοιχεία.
Η αρχή έγινε με την επέκταση της υφιστάμενης άδειας της Alfa Finance, ενώ ακολούθησαν οι πρώτες άδειες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στις Xenios Blockchain Group και Capital Wallet Greece. Πρόκειται για τις πρώτες εταιρείες που εντάσσονται στο νέο ευρωπαϊκό καθεστώς αδειοδότησης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εποχής του MiCA στην ελληνική αγορά. Δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική διαδικασία ούτε για μια τυπική έγκριση λειτουργίας. Είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία μιας οργανωμένης αγοράς κρυπτοστοιχείων, η οποία θα λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αλλαγή αφορά πολύ περισσότερους από τις τρεις εταιρείες που πήραν πρώτες άδεια. Αφορά κάθε επενδυτή που αγοράζει ή διακρατεί Bitcoin και άλλα κρυπτοστοιχεία, κάθε επιχείρηση που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και κάθε διεθνή πάροχο που επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Με το νέο πλαίσιο δημιουργούνται για πρώτη φορά ενιαίοι κανόνες λειτουργίας, ενισχύεται η διαφάνεια, αυξάνονται οι υποχρεώσεις των παρόχων απέναντι στους πελάτες τους και θεσπίζεται συνεχής εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.
1. BCASH: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με άδεια CASP
Η πρώτη εταιρεία που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP – Crypto-Asset Service Provider) είναι η BCASH Α.Ε. Η αδειοδότηση δίνει πλέον στην εταιρεία τη δυνατότητα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού passporting, να παρέχει τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική αγορά των crypto. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της BCASH, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτοστοιχείων εδώ και εννέα χρόνια, επενδύοντας σε ιδιόκτητη τεχνολογία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και δίκτυο crypto ATM. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, η εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει αποτυπώνεται τόσο στο πελατολόγιό της, που εκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον μεγάλο αριθμό συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του δικτύου των crypto ATM
2. Xenios Blockchain Group: Η ελληνική εταιρεία blockchain
Η δεύτερη άδεια χορηγήθηκε στη Xenios Blockchain Group, μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας blockchain από το 2019. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις ψηφιακών υποδομών και εφαρμογές tokenization, δηλαδή τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens που μπορούν να διακινούνται μέσω τεχνολογίας blockchain. Με την αδειοδότησή της αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, εντασσόμενη πλέον στο νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.
3. Capital Wallet Greece: Πλήρες φάσμα υπηρεσιών crypto
Η τρίτη εταιρεία που έλαβε άδεια είναι η Capital Wallet Greece, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η άδεια που έλαβε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως η εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, η μεταφορά κρυπτοστοιχείων, οι υπηρεσίες ανταλλαγής και η θεματοφυλακή (custody), δηλαδή η ασφαλής φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό πελατών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών crypto, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζουν μεγάλοι διεθνείς πάροχοι της αγοράς.
Η ίδια επισημαίνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε τη διαδικασία αδειοδότησης με ιδιαίτερη προσοχή, εφαρμόζοντας πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εποπτικές διαδικασίες και τα αυστηρά κριτήρια που θέτει το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η χορήγηση της άδειας δεν αποτελεί το τέλος της εποπτικής διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας σχέσης συνεχούς εποπτείας. Όπως τονίζει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παρακολουθεί συστηματικά τη συμμόρφωση των αδειοδοτημένων παρόχων με τις υποχρεώσεις τους και θα παρεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των επενδυτών.
Η κ. Λαζαράκου στέλνει, παράλληλα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς όσους επενδύουν σε κρυπτοστοιχεία. Η αδειοδότηση των παρόχων δεν σημαίνει ότι οι επενδύσεις στα crypto γίνονται χωρίς κινδύνους, καθώς η μεταβλητότητα των αγορών παραμένει. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι οι πάροχοι λειτουργούν πλέον με κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και υπό συνεχή εποπτεία. Για τον λόγο αυτό, καλεί τους επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές αποκλειστικά μέσω εταιρειών που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην αγορά, προστατεύοντας τους επενδυτές και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες», καταλήγει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η διαδικασία αδειοδότησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά την υποβολή του φακέλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες αν η αίτηση είναι πλήρης και, από τη στιγμή που ο φάκελος θεωρηθεί ολοκληρωμένος, διαθέτει έως 40 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή θα απορρίψει την άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό MiCA
Η αρχή έγινε με την επέκταση της υφιστάμενης άδειας της Alfa Finance, ενώ ακολούθησαν οι πρώτες άδειες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στις Xenios Blockchain Group και Capital Wallet Greece. Πρόκειται για τις πρώτες εταιρείες που εντάσσονται στο νέο ευρωπαϊκό καθεστώς αδειοδότησης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εποχής του MiCA στην ελληνική αγορά. Δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική διαδικασία ούτε για μια τυπική έγκριση λειτουργίας. Είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία μιας οργανωμένης αγοράς κρυπτοστοιχείων, η οποία θα λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αλλαγή αφορά πολύ περισσότερους από τις τρεις εταιρείες που πήραν πρώτες άδεια. Αφορά κάθε επενδυτή που αγοράζει ή διακρατεί Bitcoin και άλλα κρυπτοστοιχεία, κάθε επιχείρηση που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και κάθε διεθνή πάροχο που επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Με το νέο πλαίσιο δημιουργούνται για πρώτη φορά ενιαίοι κανόνες λειτουργίας, ενισχύεται η διαφάνεια, αυξάνονται οι υποχρεώσεις των παρόχων απέναντι στους πελάτες τους και θεσπίζεται συνεχής εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.
1. BCASH: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με άδεια CASP
Η πρώτη εταιρεία που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP – Crypto-Asset Service Provider) είναι η BCASH Α.Ε. Η αδειοδότηση δίνει πλέον στην εταιρεία τη δυνατότητα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού passporting, να παρέχει τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική αγορά των crypto. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της BCASH, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτοστοιχείων εδώ και εννέα χρόνια, επενδύοντας σε ιδιόκτητη τεχνολογία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και δίκτυο crypto ATM. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, η εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει αποτυπώνεται τόσο στο πελατολόγιό της, που εκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον μεγάλο αριθμό συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του δικτύου των crypto ATM
2. Xenios Blockchain Group: Η ελληνική εταιρεία blockchain
Η δεύτερη άδεια χορηγήθηκε στη Xenios Blockchain Group, μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας blockchain από το 2019. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις ψηφιακών υποδομών και εφαρμογές tokenization, δηλαδή τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens που μπορούν να διακινούνται μέσω τεχνολογίας blockchain. Με την αδειοδότησή της αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, εντασσόμενη πλέον στο νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.
3. Capital Wallet Greece: Πλήρες φάσμα υπηρεσιών crypto
Η τρίτη εταιρεία που έλαβε άδεια είναι η Capital Wallet Greece, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η άδεια που έλαβε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως η εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, η μεταφορά κρυπτοστοιχείων, οι υπηρεσίες ανταλλαγής και η θεματοφυλακή (custody), δηλαδή η ασφαλής φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό πελατών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών crypto, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζουν μεγάλοι διεθνείς πάροχοι της αγοράς.
Αρχίζει η διαρκής εποπτείαΜε τις πρώτες άδειες να έχουν πλέον εκδοθεί, η αγορά των κρυπτοστοιχείων περνά σε μια εντελώς νέα εποχή, όπου τίποτα δεν θα θυμίζει το μέχρι σήμερα σχεδόν ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Οι εταιρείες που αδειοδοτήθηκαν δεν αποκτούν απλώς το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται νόμιμα, αλλά μπαίνουν σε καθεστώς συνεχούς εποπτείας και αυστηρών ελέγχων. Σε δηλωση της στο Business Stories η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, τονιζει πως η χορήγηση των πρώτων τριών αδειών αποτελεί «σημαντικό ορόσημο» για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA στην Ελλάδα και για τη δημιουργία μιας αγοράς που λειτουργεί πλέον με ενισχυμένη εποπτεία, διαφάνεια και λογοδοσία.
Η ίδια επισημαίνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε τη διαδικασία αδειοδότησης με ιδιαίτερη προσοχή, εφαρμόζοντας πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εποπτικές διαδικασίες και τα αυστηρά κριτήρια που θέτει το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η χορήγηση της άδειας δεν αποτελεί το τέλος της εποπτικής διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας σχέσης συνεχούς εποπτείας. Όπως τονίζει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παρακολουθεί συστηματικά τη συμμόρφωση των αδειοδοτημένων παρόχων με τις υποχρεώσεις τους και θα παρεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των επενδυτών.
Η κ. Λαζαράκου στέλνει, παράλληλα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς όσους επενδύουν σε κρυπτοστοιχεία. Η αδειοδότηση των παρόχων δεν σημαίνει ότι οι επενδύσεις στα crypto γίνονται χωρίς κινδύνους, καθώς η μεταβλητότητα των αγορών παραμένει. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι οι πάροχοι λειτουργούν πλέον με κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και υπό συνεχή εποπτεία. Για τον λόγο αυτό, καλεί τους επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές αποκλειστικά μέσω εταιρειών που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην αγορά, προστατεύοντας τους επενδυτές και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες», καταλήγει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Έρχονται και νέες άδειεςΟι τρεις πρώτες αδειοδοτήσεις δεν αναμένεται να μείνουν οι μοναδικές. Η ενεργοποίηση του κανονισμού MiCA ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων παικτών στην ελληνική αγορά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο των κρυπτοστοιχείων, αλλά και επενδυτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους στα crypto, μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να αποκτήσουν άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP). Η Επιτροπή έχει θεσπίσει, μάλιστα, διαδικασία προκαταρκτικού προελέγχου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάζουν εγκαίρως τον φάκελό τους πριν από την επίσημη αίτηση.
Η διαδικασία αδειοδότησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά την υποβολή του φακέλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες αν η αίτηση είναι πλήρης και, από τη στιγμή που ο φάκελος θεωρηθεί ολοκληρωμένος, διαθέτει έως 40 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή θα απορρίψει την άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό MiCA
Τι αλλάζει για όσους επενδύουν σε Bitcoin και άλλα cryptoΗ εφαρμογή του MiCA δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. Αλλάζει και την καθημερινότητα των επενδυτών.
Μέχρι σήμερα, η επιλογή μιας πλατφόρμας βασιζόταν κυρίως στη φήμη της εταιρείας, στις χρεώσεις ή στις υπηρεσίες που προσέφερε. Από εδώ και στο εξής, όμως, καθοριστικό ρόλο θα παίζει και το αν ο πάροχος διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA. Η αδειοδότηση δεν σημαίνει ότι μια επένδυση είναι ασφαλής ή ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο ζημιών. Σημαίνει όμως ότι ο πάροχος λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες, βρίσκεται υπό συνεχή εποπτεία και υποχρεούται να τηρεί αυστηρές διαδικασίες προστασίας των πελατών του.
Στην πράξη, οι αδειοδοτημένες εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια τους πελάτες τους για τους κινδύνους που συνοδεύουν κάθε επένδυση σε κρυπτοστοιχεία, να διαχειρίζονται με διαφάνεια τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, να εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και να διαχωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών από τα δικά τους. Παράλληλα, υποχρεώνονται να διαθέτουν μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας και σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
Το ευρωπαϊκό «διαβατήριο»
Για πρώτη φορά, μια ελληνική εταιρεία που θα λάβει άδεια ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων δεν θα περιορίζεται στην εγχώρια αγορά, αλλά θα μπορεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νέου πλαισίου. Μέσω του ευρωπαϊκού «διαβατηρίου» (passport), ένας αδειοδοτημένος πάροχος μπορεί, αφού ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες γνωστοποίησης, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη χωρίς να χρειάζεται να περάσει εκ νέου από διαδικασία αδειοδότησης σε κάθε χώρα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί πλέον να σχεδιάζει την ανάπτυξή της έχοντας ως δυνητική αγορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περισσότερα από 450 εκατομμύρια καταναλωτές και χιλιάδες επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις γύρω από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία blockchain.
Σχέδιο για φόρο 15%, αφορολόγητο 500 ευρώ και «πόθεν έσχες» στα crypto
Μετά την αδειοδότηση της αγοράς μέσω του MiCA, το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται στην τελική επεξεργασία του πρώτου ολοκληρωμένου φορολογικού πλαισίου για τα crypto, το οποίο προβλέπει φόρο 15% στα κέρδη από την πώληση Bitcoin και των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων, αφορολόγητο όριο έως 500 ευρώ για τις μικρές υπεραξίες, φορολόγηση των αποδόσεων από staking, lending και yield farming, αλλά και ένταξη των αγορών κρυπτονομισμάτων στο «πόθεν έσχες». Παράλληλα, τα crypto αποκτούν για πρώτη φορά πλήρη φορολογική αντιμετώπιση, καθώς θα υπάγονται και στις διατάξεις για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα απαλλάσσονται από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.
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