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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά
Επιχείρησε η Πυροσβεστική
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά, σήμερα το μεσημέρι (31/7).
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια εργασιών.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια εργασιών.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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