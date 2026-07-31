Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Φινλανδία
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Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Φινλανδία

Ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χοίρους - Εντοπίστηκε στον δήμο Βιρολάχτι στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Φινλανδία
Η Φινλανδία εντόπισε για πρώτη φορά κρούσματα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, αφού εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσαν τον ιό σε τρία χοιρίδια αγριόχοιρου στα ανατολικά της χώρας, όπως ανέφερε η Φινλανδική Αρχή Τροφίμων σε ανακοίνωσή της.

Ο ιός, ο οποίος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χοίρους εντοπίστηκε στον δήμο Βιρολάχτι στα ανατολικά της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η Φινλανδική Αρχή Τροφίμων ανέφερε ότι θα επαληθεύσει το αποτέλεσμα με το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία.

Οι φινλανδικές αρχές δημιούργησαν μια ζώνη μόλυνσης γύρω από την περιοχή όπου εντοπίσθηκε ο ιός και η κίνηση των χοίρων στην εν λόγω ζώνη έχει περιορισθεί.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 εκτιμάται ότι υπήρχαν 2.380 αγριόχοιροι στην χώρα σύμφωνα το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων διαδόθηκε από την Αφρική στην Ευρώπη και την Ασία προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς των χοίρων, επιφέροντας εμπορικούς περιορισμούς και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αγορές κρέατος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπισθεί κρούσματα, τα οποία οδήγησαν στη σφαγή χοίρων σε όλη την Ευρώπη , στην Κροατία , Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Εσθονία, Ουγγαρία και Σερβία.

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