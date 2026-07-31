Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Φινλανδία

Ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χοίρους - Εντοπίστηκε στον δήμο Βιρολάχτι στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία